El responsable del polémico cartel de la Universidad de Granada explica el motivo por el que lo colgaron

El controvertido cartel colgado por la facultad de Educación de la Universidad de Granada en el que se informa que no se iba a atender a los padres de los alumnos ha provocado una gran polémica durante toda la semana en redes sociales y ha ocupado decenas de titulares en prensa y minutos de televisión y radio.

"El vicedecanato de prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en prácticas es mayor de edad", se puede leer en el texto que escribieron los responsables en el corcho y que han tenido que retirar.

Pedro Valdivia, vicedecano de Prácticas, ha sido el autor del cartel y ha hablado en la Cadena SER para comentar que su intención no era la de "excluir ni molestar a las familias" y sí la de "recordar que la relación académica es entre la universidad y el estudiante".

"Responde a una idea muy sencilla, pero fundamental, y esta es que nuestros estudiantes universitarios son personas adultas, y la universidad es un espacio donde se fomenta su autonomía, su responsabilidad y su capacidad de gestión personal", ha afirmado, añadiendo que siempre comprende que los padres busquen "el mayor desarrollo posible en la carrera de sus hijos".

También ha narrado que los casos "son puntuales y no una tendencia" y ha incidido en que la única intención del letrero es que los estudiantes "asuman su futuro como profesionales de la educación, así como ciudadanos autónomos porque en sus manos está la formación de niños y niñas del futuro".

Finalmente, ha comentado a la Cadena Ser que en el caso de las prácticas los estudiantes deben ser "interlocutores directos" con el profesorado, con los tutores y con el alumnado. "Tiene que asumir un papel protagonista en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. El estudiantado hace un enorme esfuerzo en su formación y nosotros, desde nuestra parcela, también ponemos toda nuestra energía", ha concluido.