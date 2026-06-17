Todas las preguntas clave a las que Zapatero deberá responder este miércoles en la Audiencia Nacional

Llegó la hora. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá este miércoles ante la Audiencia Nacional como investigado por presuntamente liderar “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos", principalmente a través de la intermediación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021. De este modo, es el primer presidente del Gobierno de la democracia investigado penalmente.

Sobre Zapatero pesan varios delitos. Por un lado, posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por otro, a raíz del hallazgo de varias piezas de joyas en una caja fuerte de su despacho, delito fiscal y contrabando.

La citación del exlíder socialista en la Audiencia Nacional se fijó para el pasado 2 de junio, pero su defensa solicitó más tiempo para poder estudiar con calma el amplio sumario del caso. El juez Calama, que ejerce de instructor del caso, atendió a esta petición y trasladó su comparecencia a este miércoles 17 de junio. Sin embargo, se opuso a una segunda petición de Zapatero para responder por las joyas encontradas en una cita posterior a la de hoy. El magistrado no ve que vaya a ser mermada su "derecho a la defensa" si habla este miércoles por esta pieza separada.

Desde su imputación el pasado 19 de mayo, hace ya casi un mes, Zapatero no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones que pesan sobre él. Se dedicó únicamente a publicar un vídeo para confirmar su disposición a colaborar con la justicia y para asegurar que “jamás” ha realizado gestiones en relación con el rescate de Plus UItra. El resto de mes ha permanecido en silencio, preparando su comparecencia de este miércoles y en la que tendrá que responder a varias preguntas clave.

El "pana Zapatero"

José Luis Rodríguez Zapatero durante una intervención en Cadiz. Europa Press via Getty Images

La UDEF, en su informe, aseguraba que Zapatero lideraría esa presunta red de tráfico de influencias de una manera "invisible". Porque, en realidad, no se pudo registrar mensaje o llamada en la que participara de forma directa el expresidente del Gobierno. Sin embargo, sí existen diferentes "intervenciones" en las que otros implicados le menciona o le sitúan en una vía de influencia clave en el caso. “¿Vas estar en la conversación con Zapatero?", "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás” o “Pues ahora es meterle chola al Zapa” son algunos de los mensajes en los que el expresidente sería mencionado. ¿Qué relación tenía Zapatero con los otros investigados de esta presunta trama? ¿Reconoce de qué hablan estas personas? ¿Es él el "pana Zapatero"?

El avión, el avión...

Un avión de la compañía Plus Ultra. -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto) Urbanandsport

El origen de todo estaría, por tanto, en si Zapatero intermedió de alguna manera, aprovechando su condición de expresidente, para favorecer el rescate de Plus Ultra. ¿Trató este tema con algún miembro del Gobierno o de la SEPI de cara a la decisión que se tomó posteriormente en el Consejo de Ministros? ¿Preguntó específicamente sobre este asunto a José Luis Ábalos o José Luis Escrivá, como deslizan algunos de los mensajes? En el vídeo en el que habló tras su imputación, Zapatero negó cualquier intervención suya al respecto.

Amistades peligrosas

Las hijas de Zapatero, el propio expresidente, el empresario Julio Martínez y el presidente de Plus Ultra son protagonistas del caso

Además de Zapatero, la otra figura clave de este caso es su 'amigo' Julio Martínez. El empresario firmó un contrato para percibir el 1% de los 53 millones que Plus Ultra recibió para su rescate en plena pandemia. Presuntamente, según la tesis del juez, parte de ese dinero habría podido derivarse posteriormente a Zapatero y su entorno. ¿Conocía el expresidente dicho contrato? ¿Ideó o colaboró en la creación de una sociedad en Dubái para canalizar esos ingresos sin pagar al fisco español?

Una análisis... relevante

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro EFE

En febrero de 2020, Julio Martínez Martínez constituyó la consultoría Análisis Relevante SL, que recibió ingresos procedentes de Plus Ultra y que, a su vez, contrató a Zapatero como asesor y a la empresa de sus hijas alrededor de las fechas del rescate de la aerolínea. Según el juez, el expresidente habría recibido entre 418.000 y 490.000 euros de Análisis Relevante. ¿En qué consistían exactamente esos trabajos como asesor? ¿Puede acreditar la existencia de informes al respecto? ¿Y qué trabajos realizaba la empresa de sus hijas? ¿Ingresaron más de 200.000 euros sólo por desarrollar labores de maquetación?

Rodolfo Reyes

Una circunstancia que precipitó la imputación de Zapatero fue la incorporación al caso del contenido del teléfono de Rodolfo Reyes que realizó Estados Unidos hace cuatro años. El empresario venezolano es uno de los actores clave en las gestiones y contactos previos al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. ¿Y por qué? El auto del juez Calama señala que Reyes sería el propietario y accionista mayoritario de Plus Ultra, aunque no figure formalmente en el capital de la aerolínea.

En esos mensajes interceptados, el venezolano plantea a sus socios la necesidad de explorar vías para conseguir apoyo institucional, mencionando expresamente la posibilidad de “pedir ayuda a Zapatero” para facilitar el acceso a ese rescate.

Calama ha pedido cooperación a Estados Unidos para usar como prueba el contenido de ese móvil, aunque su extracción se hizo fuera de los estándares legales que fija la ley española y se hubiera podido romper la cadena de custodia tras cinco años.

A la espera de la decisión sobre su validez, ¿conocía Zapatero a Rodolfo Reyes? ¿Trató con él el asunto del rescate?

Y... las joyas

Joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero Policía Nacional

En el registro a su despacho, la UDEF encontró en la caja fuerte de Zapatero diversas piezas de joyas cuya tasación indica que tienen un valor de 1,3 millones de euros. En un primer momento, su entorno aseguró que eran fruto de herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados y que estaban en su despacho porque vivían en una casa de alquiler que no tenía caja fuerte.

Zapatero tendrá que explicar de dónde proceden esas joyas, demostrar si es así que proceden de una herencia y que tributó por ellas. Cabe recordar que la normativa española contempla sanciones de hasta el 150% de lo defraudado y penas de hasta seis años de prisión si no se declaran bienes como los intervenidos al expresidente. Aunque ojo, podrían ser delitos prescritos si logra aportar documentación que acredite que ese incremento patrimonial a través de las joyas se produjo hace más de cinco o diez años.