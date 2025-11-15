Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El streamer IlloJuan tiene muy claro lo que piensa de la comida española tras su viaje por China
Virales

Virales

El streamer IlloJuan tiene muy claro lo que piensa de la comida española tras su viaje por China

"Una vez más, la gastronomía española vuelve a demostrar".

Juan De Codina
Juan De Codina
IlloJuan durante un stream enseñando una foto en China junto a Sofía Surfers, Jesús Calleja y TheGrefg.
El streamer IlloJuan comparte su experiencia en China con Jesús Calleja.TWITCH: @IlloJuan

El popular streamer malagueño, Juan Alberto García, conocido en el mundo de Internet como IlloJuan, que cuenta con casi 3 millones de seguidores en YouTube y otros 4,5 millones en Twitch, ha compartido su experiencia del viaje a China con Jesús Calleja, en el que también estaban la creadora de contenido Sofía Moreno y TheGrefg.

Ha sido con motivo de la grabación de uno de los dos capítulos de la nueva temporada de Universo Calleja y, durante un directo en el que contaba cómo han sido sus días en el país asiático, ha hablado sobre la comida, comparándola incluso con la española.

Tras probar la comida china durante varios días seguidos, ha sentenciado con claridad: "Señores, como en España, no se come en ningún sitio del mundo".  Sin duda alguna, para IlloJuan la gastronomía española "vuelve a demostrar una vez más que es la mejor del planeta Tierra".

"Cada vez que yo salgo, valoro más mi país y cómo se come aquí", ha defendido. De hecho, con su estilo irónico y desenfadado que siempre ha mostrado, sin mala intención, ha mostrado su desencanto por el picante: "Esta gente no sabe comer sin picante, no conocen el concepto de que algo no pique".

"Te dan un plato de cuatro filetes de ternera y un poco de verdura y pica tanto que no merece la pena comértelo porque no sabe a comida, sabe a picante, de verdad", ha afirmado. Acabó ciertamente cansado de la gastronomía china y ha revelado que algunos días del viaje solo comían arroz blanco "y le echábamos un poquillo de huevo".

"En verdad, en China, la gastronomía que tiene es repetitiva hasta cierto punto, no tanto, es bastante variada, pero como todo pica una barbaridad, pues yo que sé...", ha concluido. Algunos usuarios han opinado que "la comida mediterránea es la mejor del planeta".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 