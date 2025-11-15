El streamer IlloJuan tiene muy claro lo que piensa de la comida española tras su viaje por China

El popular streamer malagueño, Juan Alberto García, conocido en el mundo de Internet como IlloJuan, que cuenta con casi 3 millones de seguidores en YouTube y otros 4,5 millones en Twitch, ha compartido su experiencia del viaje a China con Jesús Calleja, en el que también estaban la creadora de contenido Sofía Moreno y TheGrefg.

Ha sido con motivo de la grabación de uno de los dos capítulos de la nueva temporada de Universo Calleja y, durante un directo en el que contaba cómo han sido sus días en el país asiático, ha hablado sobre la comida, comparándola incluso con la española.

Tras probar la comida china durante varios días seguidos, ha sentenciado con claridad: "Señores, como en España, no se come en ningún sitio del mundo". Sin duda alguna, para IlloJuan la gastronomía española "vuelve a demostrar una vez más que es la mejor del planeta Tierra".

"Cada vez que yo salgo, valoro más mi país y cómo se come aquí", ha defendido. De hecho, con su estilo irónico y desenfadado que siempre ha mostrado, sin mala intención, ha mostrado su desencanto por el picante: "Esta gente no sabe comer sin picante, no conocen el concepto de que algo no pique".

"Te dan un plato de cuatro filetes de ternera y un poco de verdura y pica tanto que no merece la pena comértelo porque no sabe a comida, sabe a picante, de verdad", ha afirmado. Acabó ciertamente cansado de la gastronomía china y ha revelado que algunos días del viaje solo comían arroz blanco "y le echábamos un poquillo de huevo".

"En verdad, en China, la gastronomía que tiene es repetitiva hasta cierto punto, no tanto, es bastante variada, pero como todo pica una barbaridad, pues yo que sé...", ha concluido. Algunos usuarios han opinado que "la comida mediterránea es la mejor del planeta".