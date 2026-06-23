El truco con el que ha respondido Kira Miró a la pregunta del dinero de Broncano puede marcar un antes y un después: "Funcionó"

La segunda temporada de La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, está llegando a su fin y está apurando las que son sus últimas semanas antes del parón veraniego. Sin embargo y como es habitual en el espacio de la Corporación pública, hasta que se vayan de vacaciones van a seguir sorprendiendo tanto los propios humoristas como los invitados.

La última en hacerlo ha sido la actriz Kira Miró. La intérprete acudió este lunes para promocionar su nueva serie, Olivia, que coprotagoniza junto a Pablo Chiapella, María Schwinning o Fernando Tejero y que se estrena el próximo 1 de julio en Disney +.

Al final de la entrevista y como es habitual, Broncano le preguntó por el dinero que tenía. A pesar de que esta no es ni mucho menos la primera vez que Miró visita el programa y que siempre es capaz de sorprender en sus respuestas, la actriz de nuevo lo volvió a hacer.

"Yo veo que hay gente que te da una horquilla", comenzó diciéndole para responder al dinero, en referencia a que en vez de decir un número exacto decir dos cifras entre las que está. "Sí, se permite", le respondió Broncano. Ahí fue entonces cuando la actriz sacó de su pantalón una horquilla de pelo y se la entregó al presentador.

"No me esperaba un truco tan barato y a su vez gracioso y efectivo, como lo más básico", aseguró, tras quedarse boquiabierto por la troleada que le había hecho la intérprete canaria.

"Se me ocurrió a mí sola. Pensaba en qué decía, ya había dicho muchas cosas, pero como vi a Dani Fernández, que me encanta, decir lo de la horquilla, se me ocurrió esta chorrada", le explicó Miró, a lo que Broncano contestó con un "una buena chorrada te salva la tarde".

La actriz hasta le contó que estuvo toda la entrevista con la horquilla en la braga esperando el momento para entregársela. "Guárdala que te va a dar suerte", remató.