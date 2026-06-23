'The Washington Post' resume como nadie hasta ahora lo que pasa con Yamal: "Legalmente adulto, pero aún adolescente..."

El diario estadounidense The Washington Post, uno de los más prestigiosos del mundo, ha dedicado un amplio reportaje a analizar la figura del jugador de la selección española Lamine Yamal después de su debut goleador en los mundiales ante Arabia Saudí, partido que La Roja ganó por 4-0.

El rotativo dice en su titular que "Lamine Yamal, la joven superestrella española, causa sensación en su primer partido como titular en un Mundial" y comienza el texto poniendo en contexto lo que está logrando el jugador del Barcelona.

"Imagínate, por un momento, volver a tener 18 años. Legalmente adulto, pero aún adolescente, buscando tu lugar en el mundo, oscilando entre sentirte invencible y sentirte insignificante. Quizás incluso sigas usando aparatos de ortodoncia.

"No se inmuta ante la presión"

"Ahora imagina que, cuando pisas el campo de fútbol, sobre tus hombros cargas con el peso de las esperanzas de todo un país", resume el Washington Post.

El artículo dice que "Lamine Yamal, la joven promesa del fútbol español, no se inmuta ante la presión" y llega a asegurar que "es la mayor estrella de la selección española, el jugador al que recurre el país cuando necesita un momento de brillantez, y lo lleva con una mezcla de confianza y alegría".

Además, la reportera pone en valor algo que ve en las calles de Atlanta, "donde las camisetas de España superan en número a las de cualquier otra selección, y la número 19 de Yamal está presente en la mayoría de ellas".

El '10' del Barcelona

"Yamal recibió el codiciado número 10, que históricamente ha sido usado por el jugador más destacado de un equipo, en Barcelona el verano pasado, pero es demasiado joven y demasiado nuevo en la selección nacional para poder usarlo internacionalmente, a pesar de su estatus de estrella", subraya el Washington Post.

"Pero el número 19 tendrá quizás un significado especial este año para Yamal. Cumple 19 años el 13 de julio, un día antes de que comiencen las semifinales del Mundial, y la final se disputa el 19 de julio", se destaca.