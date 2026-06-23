Giro trágico en el caso Nancy Guthrie: una nota revela que la madre de la presentadora murió durante su secuestro

Savannah Guthrie y su madre, Nancy, en el plató de la NBC donde trabaja la periodista, el 15 de junio de 2023.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años secuestrada a principios de febrero en su residencia de las afueras de Tucson, ha dado un vuelco devastador. Según revelaron fuentes policiales a cadenas como CNN y BBC, una de las notas de rescate enviadas por los captores afirma que la octogenaria, madre de la conocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, falleció poco tiempo después de haber sido raptada, el pasado 31 de enero.

De acuerdo con los informes periodísticos, los secuestradores aseguraron en el mensaje escrito que no tenían la intención de acabar con la vida de Guthrie, sugiriendo que su deceso se produjo de manera involuntaria a los pocos días de su desaparición. Desde el inicio de la investigación, las autoridades y la propia familia habían advertido de que la mujer se encontraba en un estado de salud delicado y no disponía de sus medicamentos esenciales para problemas cardíacos y de presión arterial.

La revelación llega meses después de que Nancy Guthrie fuera sacada por la fuerza de su hogar en Foothills. En su momento, los investigadores clasificaron el hecho como un secuestro tras hallar rastros de sangre junto a la puerta principal y conseguir imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a un hombre enmascarado en el porche de la vivienda.

Fuentes del caso confirmaron que una estación de televisión local en Tucson recibió dos notas de rescate diferentes tras el suceso. Tanto CNN como el canal local acordaron con las agencias policiales mantener en reserva el contenido exacto de los textos con el fin de no entorpecer el proceso de autenticación de futuros mensajes de los captores.

Aunque en las comunicaciones iniciales se exigía un rescate millonario en criptomonedas (estimado originalmente en unos cuatro millones de dólares en bitcoins) asegurando que la víctima estaba "a salvo pero asustada", el tono del segundo mensaje enviado días más tarde cambió drásticamente, incluyendo una disculpa por el fallecimiento y la propuesta de devolver los restos de la mujer.

La reacción familiar

Ante la difusión de los reportes sobre la supuesta muerte de Nancy, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima ha optado por no emitir comentarios oficiales sobre el contenido de la correspondencia, mientras que el FBI mantiene activa la investigación.

Por su parte, los familiares de la víctima -entre ellos su hija Savannah, copresentadora del reconocido programa de televisión estadounidense Today de NBC- no han realizado declaraciones inmediatas respecto a esta última actualización de los medios. No obstante, analistas y seguidores recuerdan ahora con especial pesar el desgarrador mensaje en vídeo que Savannah y sus hermanos publicaron en redes sociales semanas atrás, en el que, visiblemente afectados, expresaban a los captores: "Recibimos su mensaje y entendemos. Les suplicamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre para poder estar con ella".

A pesar del desalentador contenido de la nota de rescate, los cuerpos de búsqueda, integrados por agentes especiales y grupos de voluntarios, continúan rastreando zonas desérticas de Arizona y áreas cercanas a la frontera con México con la esperanza de hallar respuestas definitivas sobre el paradero de Nancy Guthrie.