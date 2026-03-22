Uno de los presentadores más famosos de Turquía ve lo que ha hecho Sánchez en España y su reacción es para enmarcar

El popular presentador de radio Zeki Kayahan Coşkun, uno de los más famosos y conocidos de Turquía, que ha sido líder con su programa Matrax durante varias décadas, ha reaccionado este sábado a la última medida impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El protagonista, que ha ganado varios premios a mejor locutor de radio en instituciones como la Universidad Técnica de Yildiz, la de Estambul o la de Ankara, ha dejado muy clara su opinión sobre lo que aprobó el Consejo de Ministros este viernes.

El Gobierno celebró un Consejo de Ministros extraordinario en el que, tras un momento de tensión con su socio, Sumar, terminó sacando adelante 80 medidas, divididas en dos reales decretos.

Al ver la batería de medidas, Zeki Kayahan Coşkun ha sido rotundo. "Pedro Sánchez, para proteger a sus ciudadanos tras la guerra, redujo el IVA, los impuestos adicionales y las tasas sobre las facturas de combustible, electricidad y gas", ha señalado en un tuit.

"Alivió la carga sobre los ciudadanos… Un ejemplo de asistencia social… En España, el Estado les dice así a sus ciudadanos: 'Aquí estoy, estoy con vosotros'… ¡Bien hecho!", ha sentenciado en el mensaje, en un perfil con más de 677.000 seguidores.

Las medidas impulsadas por el Gobierno

El Gobierno de España ha reaccionado este viernes a la subida de precios generada por la guerra en Irán. Con los precios de los combustibles o el gas subiendo como la espuma, el Ejecutivo central ha aprobado 80 medidas concretas.

Todas ellas ya se han publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y están en vigor desde este domingo. Algunas como la rebaja del IVA a la electricidad, el gas o los carburantes al 10%.

De hecho, la tensión vivida en el Consejo de Ministros tuvo que ver con la vivienda. En el segundo real decreto, el Gobierno acordó congelar los precios del alquiler, con una subida máxima del 2% hasta diciembre de 2027, y prorrogar durante dos años los contratos que terminaban desde el 21 de marzo al 31 de diciembre de 2027.

Estas son algunas de las 80 medidas: