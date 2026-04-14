Un alemán que vive en España desde hace 20 años responde a quienes le critican por idealizar el país: muchos aplauden por dar en el clavo

El creador de contenido alemán conocido en redes sociales como 'Hola Spanien' (@hola.spanien) lleva 23 años viviendo en España y desde hace relativamente poco comenzó a publicar vídeos sobre el país mostrando su día a día y explicando algunas curiosidades para sus compatriotas que tengan interés en ir de viaje al país algún día, sobre todo para que sepan qué diferencias culturales hay, el tipo de gastronomía o las costumbres locales.

En su vídeo más reciente ha querido responder a aquellos comentarios, tanto en redes sociales como en persona, que le han preguntado por qué "pinta todo demasiado bonito" y no ha dudado en dar una explicación que ha sido aplaudida por muchos.

"¿Cómo puede ser que hables así de España? Un guiri como yo. A veces me dicen que pintas todo demasiado bonito y otros dicen que eres demasiado crítico. También está el clásico: ¿qué va a saber un alemán de España? Y lo entiendo", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 16.000 visitas (y subiendo).

"España es mi vida"

El creador de contenido sabe perfectamente que no es "español", pero ha dejado muy claro que España forma parte de su vida: "Llevo más de 20 años viviendo en España, mi mujer es española, mi familia está aquí, pago impuestos aquí... España es mi vida".

Y ha añadido: "Por eso hago este canal en TikTok e Instagram, no quiero vender España como un paraíso, pero tampoco como un problema". Para él, España tiene "cosas increíbles y otras no tanto".

"Es exactamente lo que quiero mostrar para la gente. Si vienen aquí, que sepan a lo que vienen sin exagerar, solo la realidad", ha destacado. Se siente todo un "afortunado" poder vivir en el país español y por eso quiere mostrar "cómo es la vida de verdad" allí.

En cuanto a reacciones, muchos lo aplauden, sobre todo por no pintarla perfecta: "Como en todos los países hay cosas buenas, malas o regulares. Y depende de las preferencias o lo verdaderamente importante para vivir lo mejor que se pueda".