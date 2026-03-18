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García-Gallardo acusa a Abascal de "embolsarse un tercer sueldo" a través de "un proveedor" de Vox
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García-Gallardo acusa a Abascal de "embolsarse un tercer sueldo" a través de "un proveedor" de Vox

El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León asegura en una entrevista que perdió la confianza en Abascal cuando se enteró de que, supuestamente, había cobrado 60.000 euros por servicios de consultoría en la cuenta de su esposa. También advierte de una "galaxia de sociedades mercantiles" de dos familias en la formación: los "Ariza" y los "Méndez-Monasterio".

Antón Parada
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Imagen de archivo del líder de Vox, Santiago Abascal, y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo.
Imagen de archivo del líder de Vox, Santiago Abascal, y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo.Photogenic/Claudia Alba/Europa Press via Getty Images

El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León fue una de esas figuras que arrasaron en el primer asalto autonómico de Vox, pero que acabaron cayendo en desgracia con el tiempo en la formación. Juan García-Gallardo dejó todos sus cargos en la formación hace un año, una decisión enmarcada en medio de las pugnas internas que acabaron con sonadas salidas como las del ala liberal, con Iván Espinosa de los Monteros, o del primer núcleo fuerte de Santiago Abascal, como Javier Ortega-Smith. O incluso a dirigentes regionales como José Ángel Antelo en Murcia -del que es su defensa legal en su pulso a la cúpula de la calle Bambú-. 

Este miércoles, García-Gallardo ha terminado de romper con Abascal, con graves acusaciones contra este en una entrevista exclusiva en El Mundo, como que el presidente de Vox "se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido", concretamente "60.000 euros" en materia de un pago por "presuntos servicios de consultoría" procedentes de una "sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución".

García-Gallardo ha adelantado que no quiso hablar hasta pasadas las citas electorales, por respeto al trabajo de sus compañeros de filas en Vox y que le acusasen de atacar las opciones electorales del partido, pero ahora ha salido a dar su versión ante las tensiones internas en la formación, "purgas" para algunos, síndromes infantiles para otros. Preguntado por el momento en el que perdió la confianza en Abascal, lo encuadra cronológicamente "pocos días antes de mi dimisión" y por los supuestos hechos relacionados con el pago.

La acusación de cobro de 60.000 euros "por unos servicios que nos tendrán que explicar"

Concretamente, García-Gallardo ha señalado que "yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución".

"Hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas"
Juan García-Gallardo, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en declaraciones a 'El Mundo'

A juicio de él, son "60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar", pero no se ha quedado ahí y ha apuntado a que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas". Y García-Gallardo también se ha mojado ante la pregunta de "quiénes son esas personas".

Apunta a las familias Ariza y Méndez-Monasterio

Así, el que fuera una pieza clave en una de las comunidades más fuertes para Vox, ha indicado que "esas personas son una parte relevante de la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio, que han constituido toda una galaxia de sociedades mercantiles que se alimentan, a través de servicios al partido, de unos muy cuantiosos recursos públicos". También ha detallado que "estas sociedades, en principio, son independientes, pero todas forman una especie de parapartido que está detrayendo y parasitando los recursos económicos de Vox".

"Santiago [Abascal] es el aparente líder, el que en teoría lleva la batuta, pero me temo que está secuestrado por otros intereses"
Juan García-Gallardo, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en declaraciones a 'El Mundo'

Preguntado directamente por el papel y poder de influencia sobre Abascal de "los asesores externos de Abascal Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza", García-Gallardo ha desgranado que "en teoría son meros proveedores, pero son quienes de verdad mandan en Vox". Y ha expuesto por qué cree que tienen ese poder: "¿Por qué? Porque son quienes tienen la interlocución directa. Quien negocia con los presidentes autonómicos es Méndez-Monasterio. Quien negocia con los líderes extranjeros es Ariza. Santiago es el aparente líder, el que en teoría lleva la batuta, pero me temo que está secuestrado por otros intereses".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

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