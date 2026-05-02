Santa Eulària des Riu, 'la otra Ibiza': el municipio sin discotecas que se ha construido a contracorriente del modelo de masas

Santa Eulalia des Riu es probablamente una de las pocas localidades en toda la isla de Ibiza que es fiel a sus orígenes más allá del turismo de masas: es blanca, tranquila y contenida. Un reportaje de la revista El Viajero de EL PAÍS, explica que el municipio balear ha construido su identidad "a contracorriente". En "la otra Ibiza" se ha apostado por preservar el paisaje, proteger las tradiciones, cuidar una gastronomía local sólida y mantener un ritmo de vida pausado.

Tal y como se informa en la publicación, esa diferencia se percibe con claridad en la costa: no hay grandes clubs de playa, ni complejos de ocio; tampoco se ven lounges espectaculares. Solo hay playas y chiriguitos y quioscos de los de toda la vida.

Vicente Guasch, presidente de Santa Eulària Empresarial, resalta, en conversación con el periódico, "la importancia de poner en valor los chiringuitos de madera, esta esencia de toda la vida, esta herencia de Ibiza… donde todo el mundo (familias, parejas, turismo sénior) es bienvenido, sin clichés, y en algunos se puede disfrutar de la gastronomía local", agrega. "Representan lo que es Santa Eulària des Riu: esencia y diversidad natural".

Arquitectura tradicional

Uno de los puntos que más atracción provoca la localidad es su arquitectura tradicional ibicenca. Una de los imprescindibles para visitar es la Ca n’Andreu des Trull. Tal y como reza la publicación, se trata de una antigua casa payesa de muros encalados y volúmenes esenciales convertida en espacio etnográfic. Asimismo, conserva intacta esa manera de habitar en la que todo tenía un sentido: la casa, la tierra, el trabajo.

Su nombre remite al trull, el molino donde se prensaban las aceitunas, y aún hoy sobreviven los mecanismos, las piedras y las huellas de una economía de autosuficiencia que definió durante siglos la vida en Ibiza.

En cuanto a la gastronomía, es importante nombrar sus fiestas populares que ponen en valor los productos de mar, como la del gerret, un pescado que se disfruta desde noviembre hasta abril, o la del calamar, que tiene lugar en el pueblo de Sant Carles de Peralta. "El mar es el gran protagonista".

En esta línea, se trata de ferias en las que se mezclan chefs estrellados, turistas, gastrónomos, familias y gente despistada que descubre las mil maneras que existen de cocinar el pescado.