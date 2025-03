En Alemania analizan a fondo esta foto de Letizia y dicen que esconde algo más

La popular revista alemana Gala ha analizado a fondo el look que la reina Letizia ha lucido en una de las últimas audiencias que ha tenido en el Palacio de la Zarzuela y ha destacado el significado "oculto" que escondía.

En el artículo se alaba tanto los zapatos como el cinturón que llevaba Letizia, aunque subraya que no eran esas prendas las "que encierran el mensaje", sino "el vestido con el que Letizia deja clara su identidad".

"Es de la firma Indi & Cold, una tienda de Valencia. La ciudad se vio gravemente afectada por las enormes inundaciones que sufrió España en octubre de 2024. Mucha gente lleva luchando allí desde entonces", asegura Gala.

Además, se hace eco de un artículo de la revista Hola! que recoge las declaraciones de una trabajadora de esa empresa: "Vio el vestido en la página web, nos llamó y lo encargó".

"Pero no sólo su vestido, sino también sus largos pendientes provienen de una marca local llamada Sure Jewels. Estos no sólo completan el look, sino que también fueron una verdadera ganga. El modelo, que lleva el nombre 'Nanuk', cuesta sólo unos 70 euros en la tienda online de la marca", asegura la revista alemana.

Gala recuerda que no es un detalle menor que Letizia luzca esas prendas porque consigue que todo lo que se pone se agote rápidamente.

"Para dinamizar la economía valenciana tras los tiempos difíciles, la reina recurre a menudo a estilos de la región. A principios de marzo, por ejemplo, llevó por segunda vez un vestido blazer largo negro procedente de la boutique valenciana Aloha Benetússer, que había quedado completamente destruido durante las inundaciones", señala el artículo.