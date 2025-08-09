En el extranjero hablan de lo que está pasando en España de una forma que no hará ninguna gracia a más de uno

El semanario británico The Spectator ha publicado un artículo escrito por Mark Nayler en el que ha analizado "el giro antiislámico de España" y ha recogido lo que está pasando en los últimos meses.

El citado medio ha informado de lo que ha pasado en Jumilla (Murcia). El Partido Popular local sacó adelante una enmienda a partir de una moción de Vox que contaba con restringir la celebración en espacios públicos de las dos grandes festividades musulmanas.

De hecho, se han hecho eco del mensaje que compartió el partido de Santiago Abascal en la localidad murciana. "España es y será para siempre la tierra del pueblo cristiano'. Estas no son, como podría pensarse, las palabras de un conquistador merodeador, sino de un portavoz del partido derechista Vox", ha contado.

El citado medio ha detallado que la medida es "la primera prohibición de este tipo en España" y ha recordado lo que ocurrió en Torre-Pacheco hace unas semanas. "El 9 de julio, un jubilado local fue presuntamente golpeado por tres marroquíes, lo que desencadenó dos noches de violentas protestas. Según informes, los vecinos armados con bates de béisbol salieron a la calle, respondiendo a los llamamientos en redes sociales de grupos de derecha para atacar a los migrantes norteafricanos. Un local de kebab fue vandalizado y 14 personas fueron detenidas", ha explicado.

Desde The Spectator han asegurado que "la prohibición merece ser condenada, y derogada rápidamente, por varias razones". "En primer lugar, es casi con toda seguridad inconstitucional. Aunque el 56,1% de los españoles se identifica como católico, el catolicismo no es la religión oficial de España. España no tiene una religión de Estado; más bien, está comprometida con la protección de la pluralidad religiosa", ha expuesto.

"La prohibición exacerba el racismo violento que se observa en las calles de Torre-Pacheco. En lugar de enviar un mensaje de solidaridad a los musulmanes españoles tras estos inquietantes sucesos, la administración de Jumilla ha optado por hacerles sentir aún más indefensos", ha señalado.

Tras hablar del período de la historia española del Al-Ándalus, ha explicado que el legado "de esta notable época es visible en toda España, especialmente en el sur de Andalucía". "Los matones aulladores que deambulaban por las calles de Torre-Pacheco el mes pasado no representan la identidad moderna de España; ni tampoco lo es el gobierno local que pretende mantener a los musulmanes en la cárcel", ha razonado.

"España es, y siempre será, una tierra de múltiples religiones, definida por su rica herencia islámica, judía y cristiana. Cualquier otra cosa es desinformación", han sentenciado desde el semanario británico.