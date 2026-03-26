En pleno escándalo por 'Noma', una ganadora de 'MasterChef' habla de cómo era el programa 

Carlos G. Cano ha entrevistado en la cadena SER a María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef en 2022 y le ha preguntado por el escándalo del restaurante Noma y por si, como muchos sostienen, ese tipo de cocina con tensión y malos modos es lo que precisamente se refleja en el concurso de TVE.

"Esa jerarquía, esa tensión, esas malas caras. Está proyectando algo que ha sucedido en las cocinas de los restaurantes durante mucho tiempo", ha añadido el periodista gastronómico de la SER.

Para María Lo, que ha salido victoriosa de ese concurso, MaterChef "ahora está mucho más relajado" ya que "antes era más duro": "Antes sí que había cosas más duras. MaterChef es un programa de televisión y hay parte de la audiencia a la que le gusta ver esa parte".

Ella, durante la participación en el concurso de TVE presentado por Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez "nunca" se ha sentido despreciada o faltas de respeto.

"Como es tele a veces te aprietan porque saben de qué pie cojeas y cómo pueden sacarte un poquito tu genio y tu carácter. No me parece lógico que se siga en el mundo en el que vivimos a día de hoy maltratando a tu personal para que tu empresa funcione. Me parece eso abominable", ha añadido la cocinera, que ahora hace recetas por redes.

Para ella, "lo heavy" es que siga funcionando Noma "cuando ha ocurrido esto durante tanto tiempo": "No estoy justificando nada. Me parece horrible cómo se ha gestionado este restaurante pero la gente que va allí ahí se queda. Los humanos también tenemos que saber decir no, por aquí no".

El mejor restaurante del mundo, en el punto de mira

Noma ha sido elegido el mejor restaurante del mundo en numerosas ocasiones. Mientras el local, ubicado en Dinamarca, recibía premios y estrellas Michelin, su plantilla vivía un infierno de la mano de René Redzepi, jefe de cocina y fundador del célebre danés.

Hace unas semanas anunció su dimisión tras las denuncias aparecidas en los últimos días de exempleados que le acusan de haber cometido abusos en el pasado. Algo que ha llegado hasta el mismísimo Ferrán Adrià.

"Después de más de dos décadas construyendo y liderando este restaurante, he decidido retirarme y permitir a nuestros extraordinarios líderes dirigir ahora el restaurante en su siguiente capítulo", escribió Redzepi en su cuenta en Instagram.

"He trabajado para ser un líder mejor y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura durante muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente, asumo la responsabilidad por mis propias acciones", apuntó el cocinero.

Todo surge a raíz de las acusaciones de Jason Ignacio White —exjefe durante tres años del laboratorio de fermentación de Noma— que ha ido recopilando en su perfil de Instagram decenas de acusaciones de extrabajadores del restaurante que hablan de puñetazos, golpes y gritos cometidos por el chef danés durante años contra sus trabajadores.