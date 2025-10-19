Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido califican con una rotunda palabra cómo ha sido la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, en Valladolid
Rodrigo Carretero
El actor Antonio Banderas, en un acto en Madrid en abril.Getty Images

El periódico británico Daily Mail, el segundo más leído del Reino Unido con una tirada de casi un millón y medio de ejemplares, ha calificado con una rotunda palabra cómo ha sido la boda de Stella del Carmen Banderas, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, quien se ha casado en Valladolid con el también actor Alexander Gruszynski.

"La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella, de 29 años, se casa con su amor de la infancia en una boda española de ensueño… mientras el actor brinda por los recién casados", afirma el rotativo en un extenso artículo dedicado al evento.

El Daily Mail afirma que "Antonio estaba elegante con un esmoquin negro clásico que combinó con una camisa blanca y una pajarita negra para el gran día" y señala que "Melanie también estuvo presente en las nupcias".

Además, destaca en varios momentos del texto que la pareja se conocen "desde que eran niños" y pone en valor que Antonio Banderas saliera a brindar con los periodistas que esperaban fuera de la boda vallisoletana en la que se celebró el evento.

Con el "amor de toda la vida"

También la revista estadounidense Hello! da cuenta de la boda y dice que Stella del Carmen "se casó con su amor de toda la vida en una celebración de fin de semana repleta de estrellas en Valladolid".

"La pareja se casó en la impresionante finca Abadía Retuerta en Valladolid, uno de los viñedos más encantadores de España. Se esperaba que la lista de invitados repleta de estrellas incluyera a la madre de Stella, Melanie Griffith , su abuela, la estrella de Hollywood Tippi Hedren, y su media hermana, la actriz Dakota Johnson", dice la revista, que señala también que "se cree que Malia y Sasha, hijas del expresidente estadounidense Barack Obama, también asistieron a la celebración, tras haber sido vistas en Valladolid".

¿Por qué Valladolid?

Como recoge El Norte de Castilla, Antonio Banderas contó que su hija había elegido ese lugar porque él había estado allí anteriormente en un viaje con amigos por toda España.

Rodrigo Carretero
