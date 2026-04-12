En Reino Unido llevan a portada la postura de Sánchez con Trump y describen a España con cuatro palabras potentes

La posición de España ante las constantes amenazas de Donald Trump, así como ante los conflictos que actualmente sacuden el globo terráqueo, como es el caso de la guerra en Irán (impulsada por Estados Unidos e Israel), ha llevado a que gran parte de la prensa internacional dedique varias de sus portadas al país.

Uno de los últimos medios de comunicación que se ha posicionado al respecto ha sido el diario británico Independent, el cual ha realizado un análisis político titulado 'Cómo España se convirtió en la conciencia de Europa mientras Sánchez lidera una reacción 'moral' contra Estados Unidos e Israel'.

En dicha publicación, la periodista local Maira Butt explica cómo Europa se ha ido alejando poco a poco de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio y cómo el gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, "lideró esta iniciativa en el continente".

"Desde Gaza hasta el Líbano, pasando por Trump y Netanyahu, España se ha erigido como una excepción en Europa Occidental al adoptar una postura inequívoca, mientras que otras naciones han tendido a moderar sus críticas", señala el análisis, que enumera algunos ejemplos de cómo el ejecutivo español se mantuvo al frente de esta postura.

Por ejemplo, al estallar el conflicto, Sánchez fue uno de los primeros en actuar y condenar las acciones, calificándolas como una "inintervención militar injustificada y peligrosa que está al margen del derecho internacional" que además tachó de "absurda, cruel e ilegal".

"También se apresuró a negar a las fuerzas estadounidenses el permiso para utilizar bases operadas conjuntamente para lanzar ataques contra la República Islámica", agrega el diario, que también señala que el país fue el primero en reabrir su embajada en Teherán tras el alto el fuego que finalmente no se cumplió, por lo menos en la práctica. Así, según defiende la escritora británica, "la postura del señor Sánchez le ha granjeado la ira de los líderes de Estados Unidos e Israel", algo que según ella "era de esperar".

Junto a las críticas a Trump o la condena a los ataques, el diario también destaca que el país fue uno de los primeros en reconocer a Palestina. "Desde entonces, España ha estado a la vanguardia en la condena tanto de las acciones israelíes en Gaza como de sus ataques contra Irán", concluye finalmente el investigador y profesor de política exterior Vuk Vuksanović en la misma publicación.