Trump ordena bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz tras la falta de acuerdo con Irán

Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz tras la ronda de negociaciones con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la Armada de los Estados Unidos comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en redes sociales, concretamente en Truth Social.

"Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar", ha criticado el republicano, antes de agregar que también ha ordenado a su Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán.

De esta forma, Estados Unidos, país que reclamaba que se reabrira el estrecho de Ormuz, pretende bloquear ahora a Irán el paso de buques. Lo que no se sabe es cómo pretende hacerlo, pues son sus buques los que denuncian no poder pasar o tener dificultad para ello, no al contrario.

El armamento nuclear como punto principal de las negociaciones

Si bien al inicio de la publicación reconoce que la reunión "fue bien" y que "se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos", el estadounidense ha agregado que el punto principal de las discusiones, el armamento nuclear, "no se aprobó". Por este motivo, según ha defendido, ha tomado la decisión de ordenar el bloqueo naval del estrecho.

"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus "líderes" están muertos, todo por su ambición nuclear", ha reivindicado el republicano, quien ha querido dejar claro que el bloqueo naval comenzará pronto y que "nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar".

También ha asegurado que limpiarán la zona de las minas "que los iraníes colocaron en el estrecho". "¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!", ha agregado, antes de volver a amenazar, como ya es costumbre, al país de Oriente Próximo, con destruir "lo poco que queda de Irán".

El presidente estadounidense ha realizado esta nueva amenaza apenas unas horas después de que su vicepresidente, JD Vance, y sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuviesen una reunión con Irán en Islamabad, en el marco de una ronda de contactos que tiene como fin último llegar a la paz. La reunión se prolongó durante más de 20 horas.