Enseña la comida española que puedes encontrar en un supermercado en Noruega y cuál es su precio

La usuaria de TikTok Noah (@noahtaboada), una chica española que vive en Noruega, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando cuáles son los productos españoles que puedes encontrar en un supermercado noruego y a qué precio.

"A los noruegos les encanta España y por eso tienen, por ejemplo, chorizo y fuet en el supermercado. Eso sí, viene bastante poco y cada paquetito cuesta 49 coronas", ha relatado la española.

"Esto lo encontré el otro día y me hizo muchísima ilusión: croquetas. Venían seis de jamón, buenísimas, y costaban solo 39 coronas, que no me pareció tan caro", ha comentado la usuaria.

"Obviamente jamón serrano. Que no sabe igual que en España, pero bueno, no está mal. De todas formas es bastante caro, 48 coronas", ha apuntado Noah, enseñando el paquete de jamón.

"En este súper también tenían queso manchego, pero costaba 83 coronas", ha explicado la española, destacando que es un precio excesivamente caro -unos 7,20 euros aproximadamente- para el tamaño del trozo de queso.

"Por último, que me sorprendió muchísimo, el alioli de la marca Chovi, que me extrañó que tuviesen el mismo producto, exactamente igual, que en España. Y este costaba 39 coronas. No estoy segura de si aquí es más caro", ha concluido la usuaria.