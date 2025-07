Enseña cómo fue su vuelo de Londres a Ibiza y la falta de civismo de los pasajeros es para quedarse de piedra

El usuario de TikTok Kiri (@kiribarrachi) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es la realidad que ha vivido al subirse a un avión desde Londres con destino Ibiza.

"¡¡Mi viaje de ayer Londres-Ibiza con Easy Jet fue un auténtico horror!! Pasé miedo, ¡un avión lleno de auténticos animales ingleses!", ha comenzado relatando el balear, a la vez que ha adjuntado el vídeo de la situación.

En concreto, en el vídeo, que ya ha superado las 785.000 visualizaciones y los 32.500 'me gustas', se puede ver a la mayoría de los pasajeros del avión con un comportamiento caótico y totalmente fuera de lugar, pudiendo causar incluso una situación peligrosa.

"Todo el mundo de pie, chillando, chicos pegándose, bebiendo botellitas de alcohol una detrás de otra… ¡E impidiendo a los asistentes del avión hacer su trabajo!", ha asegurado el usuario.

"¡¡Un auténtico infierno!! Este vídeo solo es el final, lo que paso durante el trayecto no lo pude grabar. Antes de subir al avión ya iban borrachos, ¡colocados! Tomando pastillas y alcohol a la vez (lo vi con mis propios ojos)", ha explicado el tiktoker.

"Fue un vuelo de dos horas y media muy muy salvaje. ¡Esto no se puede permitir! No deberían dejar subir a esta gentuza al avión ni vender alcohol dentro. No queremos este tipo de turismo en Ibiza, ¡que se queden en su casa!", ha criticado el español.

"Lo pasé muy muy mal y los azafatos sin poder hacer nada porque cómo controlas dentro de un avión a estos animales salvajes. ¡¡¡Tiene que haber una solución!!!", ha concluido Kiri, completamente indignado.