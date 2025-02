Enseña la entrañable manera en la que su suegro le prepara el brócoli y arrasa

La usuaria @floretasversion ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, varias imágenes enseñando cuál ha sido la entrañable manera en la que su suegro le ha preparado el brócoli.

Así, la tuitera ha explicado que además de porque tiene una excelente relación con su familia política, el motivo de este detalle es porque el padre de su pareja sabe que su nuera no soporta la textura de la verdura hervida.

"Mi suegro va de malote y tal pero mirad como me ha triturado el brócoli en forma de pescadito para que me lo coma porque sabe que no aguanto la textura de la verdura hervida…", ha comentado la usuaria.

En concreto, en las fotografías se puede ver como el padre de su pareja se ha esmerado en chafarle todos los trozos de brócoli equivalentes a una ración para después juntarlo todo para hacer una forma de pez.

Y es que no le falta detalle, ya que el suegro ha añadido incluso una aceituna como ojo para dibujar a la perfección la forma del animal, un cálido gesto que ha conquistado tanto a la usuaria como a la comunidad tuitera.