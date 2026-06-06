Enseñan el "milagro" que ha conseguido el papa León XIV con su visita a Madrid: "Lleva ya innumerables"

"Otro milagro que ha conseguido el papa". La visita del papa León XIV a España ha supuesto no solo un reto para las autoridades de Madrid, quienes han tenido que enfrentarse a uno de los mayores despliegues de su historia, sino que también ha conllevado múltiples cambios en la capital.

Unos de ellos han sido los cortes que han sufrido varias calles y líneas de transporte, lo que ha obligado a que mucha gente se vea obligada a cambiar de ruta y escoger un itinerario alternativo. Las zonas céntricas han sido las más afectadas, aunque no las únicas.

Junto a las restricciones de movilidad también ha habido alguna que otra mejora. Una de ellas ha sido la instalación de fuentes de agua por la ciudad, que cuenta con cerca de 2.000 repartidas por diferentes puntos.

El detalle no ha sido desapercibido por algunos de los que han podido salir a dar un paseo por Madrid, como es el caso del siguiente usuario de 'X' (antes conocido como Twitter), quien muestra en la red social una de las fuentes que ha instalado el Ayuntamiento en la capital con motivo de la visita del papa León XIV.

"Otro milagro que ha conseguido el papa, que el Ayuntamiento ponga fuentes de agua. Lleva ya innumerables milagros", ha señalado el mismo con cierto tono irónico, criticando el hecho de que se tomen este tipo de medidas únicamente cuando viene el Pontífice y no el resto del año, algo que muchos madrileños llevan denunciando durante estos días.

"Deberían dejarlas todo el verano... Pero no será", ha respondido un usuario en respuesta a la publicación. "A partir de las 20h, el agua se convertirá en vino para todos los asistentes", ha agregado otro en tono de humor.

"Poco paseas por Madrid si no has encontrados las fuentes de agua potable en el Centro", ha criticado otro por su parte. La publicación, compartida en redes sociales por el usuario @hugo_cnm, lleva ya 500 'me gusta'.

Opciones para moverte gratis durante estos días

Existen algunas opciones gratuitas para desplazarse estos días. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que los autobuses de la EMT, que contarán con 184 vehículos adicionales, y las bicicletas de Bicimad se podrán usar gratis entre el 3 y el 9 de junio, ambos inclusive.