Entra en un Lidl de Italia y asegura que tiene algo que decepcionará "a todos los españoles"

El creador digital español Anzoni García—@anzonigarciaa en TikTok— ha viajado en Italia, país en el que se quedará hasta finales de agosto tras encontrar trabajo en un hotel. Durante su primer día fue a hacer una compra a un Lidl de allí y ha comentado varias cosas que ha visto, sobre todo en comparación con los supermercados de España.

"Os quiero enseñar cosas que me han sorprendido muchísimo porque vais a flipar igual que yo, y una de las primeras es la cantidad de bollería diferente que tienen, y la verdad es que está el pan aquí", ha explicado al principio del vídeo, que hasta el momento suma más de 3.600 'me gusta' en menos de 24 horas.

Según ha expresado—y enseñado en primera persona— algo que va a "decepcionar a todos los españoles" es que no tiene pan "como tal, el que nosotros conocemos", aunque sí disponen de "un montonazo" de pan Bimbo. Otros panes están cortados "como cuadraditos, cortado a lonchas para hacer sándwiches, está perfecto".

"Una cosa que me tiene llorando son los precios de la carne, de locos. 400 gramos de pollo, 4 euros, me parece una locura, está carísima, comprar carne aquí es prácticamente de privilegiado", ha opinado. Peor ha sido para él el jamón, aunque lo que sí ha asegurado que ha encontrado barato es la pasta. "Montonazo de pasta fría y de queso, de tipos diferentes y sus precios están de locos", ha relatado.

En cuanto a reacciones, han sido más de 100 comentarios y una usuaria italiana le ha respondido diciendo que en el supermercado de Lidl la carne "es barata, comparada con otros supermercados, imagínense"."Aquí en Italia lo más caro es la comida y el alquiler", ha afirmado otra usuaria.

La usuaria @mo_on_pie ha razonado que, como en España, "los precios en Italia y los productos dependen del supermercado y sobre todo de la ciudad: los precios de Madrid no son los de burgos, así como los de milán no son de Nápoles. Lidl creo que es uno de los más típicos de Italia".