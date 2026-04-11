Entra en un supermercado de EEUU y le preguntan si es extranjera: el motivo tiene tela

La creadora de contenido española Cristina, que se hace llamar en redes sociales como Cristinadas En Dallas, se mudó hace un buen tiempo a EEUU y ha vivido un momento surrealista en uno de los supermercados y por ello ha querido contárselo a sus seguidores, acumulando más de 60.000 visitas y miles de 'me gusta' en apenas 24 horas.

"Nunca me había pasado esto en EEUU y es que estoy en el supermercado y me ha parado una señora preguntándome si soy de aquí", ha expresado al principio del vídeo. Le ha resultado bastante raro, ya que nunca le había pasado desde que pisó suelo estadounidense, sobre todo "por ser pelirroja".

"Si no hablo, puedo parecer perfectamente de aquí, pero esta señora de repente me ha parado y me ha dicho: ¿Perdona, eres de aquí? Y me quedé un poco como cortada, extrañada", ha explicado.

El motivo tiene tela

Ha revelado que el motivo por el que una señora le ha preguntado si es de EEUU es por la ropa con la que ha ido a hacer la compra: "El resumen era que porque venía arreglada a hacer la compra, que le había llamado la atención que viniera arreglada".

"O sea, son unos vaqueros con unas botas... Pues la señora me ha dicho que le he llamado la atención por la forma de vestir. Me sorprende", ha rematado. En cuanto a reacciones, el más sonado ha sido el de Rubén Cabrera, un canario de piel pálida y ojos verdes que estudió en Reino Unido al que siempre confundían pensando que era británico.

"El tema de ir a comprar y encontrarte a la gente en pijama me llamó mucho la atención, pero también es cierto que yo viví en Sacramento (California) y allí la gente va más a su rollo. En lugares como Houston hablan español y aun así me decían que dónde había aprendido mi español", ha contado este usuario.