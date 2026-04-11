Un carnicero da el truco definitivo para cocinar los mejores filetes rusos y explica por qué se debe hacer sin pan rallado

El carnicero Mariano Sánchez, conocido en redes sociales como 'El AS Carnicero' por sus muchos trucos de carnicería que ha ido publicando en vídeos, ha explicado cómo hacer el mejor filete ruso descartando el pan rallado para el proceso. Todo ha surgido a raíz de un hombre que le preguntó por ello, ya que quería cocinar a su mujer, con la que recientemente se fue de luna de miel, unos filetes rusos "espectaculares".

A pesar de ser la primera vez que cocinaba los populares filetes rusos, estaba dispuesto a ello por amor. La receta que había mirado era una que le había salido en internet, por lo que le pidió que le picara carne de cerdo y de ternera.

La receta era echarle un poco de perejil, echarle ajo, un poco de pimienta y pan rallado. Ahí ha sido el momento justo cuando el carnicero le interrumpe y le recomienda que no utilice pan rallado: "Ahí no vas a triunfar en tu primera comida".

La recomendación del carnicero

Al final le ha aconsejado cómo hacer unos filetes rusos "jugosos". "Si tu mujer y tú no sois alérgicos a la leche, cógete un buen pan, lo remojas en leche y ese pan, luego bien escurridito, lo unes a la carne picada y lo mueves".

"Te van a salir unos filetes rusos alucinantes para hacerlos con tomate en salsa o como te apetezca", ha añadido. Le hizo caso y al cabo de unos días volvió: "Me felicitó, que había triunfado. La mujer, supercontenta".

Lo que se consigue con el pan pasado por leche, según el carnicero, son tres cosas:

Una textura mucho más suave.

Más jugosidad.

Un resultado tipo "receta de abuela".

¿Por qué? Según ha señalado, el pan con leche actúa como una "esponja" que mantiene la carne tierna por dentro. "Nada de filetes secos. No te pases con la cantidad o perderan consistencia", ha rematado.