Los consumidores coinciden: la propuesta de la UE para simplificar las leyes de la IA "desregula" y genera "riesgos" en juguetes o dispositivos médicos

Los consumidores europeos están preocupados por las propuestas de la UE a su Ley de Inteligencia Artificial. Representantes de la sociedad civil, en los que figuran médicos, académicos y consumidores, han publicado una declaración conjunta en la que expresan sus inquietudes sobre las propuestas actuales que, según opinan, "debilitarían el alcance y la efectividad de la Ley de Inteligencia Artificial.

Tal y como explican en su documento, consultado por El HuffPost, "la propuesta de la Comisión Europea prometía una simplificación dirigida, no una desregulación". Pero se fijan, con furor, principalmente en una de las de la UE para eliminar el Anexo I de la Ley, que "desempeña un pal técnico pero esencial", "asegurando que los sistemas de IA integrados en productos regulados bajo legislación sectorial de la UE sigan debidamente cubiertos por el marco regulatorio".

Dispositivos médicos

Si el anexo finalmente se interrumpiese, se excluirían "una amplia gama de sistemas de IA industriales y de consumo". "Un resultado así socavaría significativamente la implementación de la Ley de IA y sus salvaguardas diseñadas para proteger a los consumidores, al tiempo que generaría incertidumbre legal", explican los informes en su comunicado.

Un "claro ejemplo", aseguran, los dispositivos médicos y los dispositivos in vitro. "Como han demostrado los médicos europeos", explican, los hospitales y las organizaciones de servicios de salud incorporan "cada vez más" funcionalidades de IA que pueden influir en el diagnóstico, las decisiones de tratamiento o la monitorización de los pacientes. "Garantizar que estos sistemas sigan estando claramente cubiertos por el marco de gobernanza de la Ley es esencial", exponen.

La industria del juguete

Otro ejemplo significativo, explican concierne a la industria del juguete: "Este cambio eliminaría los juguetes con sistemas de IA como componentes de seguridad de la clasificación de alto riesgo en la Ley". De hecho, el cambio crearía "una brecha estructural en la protección de los niños".

De esta forma, los consumidores advierten que "debilitar el enfoque horizontal establecido por la ley de Inteligencia Artificial requeriría enmendar alrededor de doce piezas separadas de la legislación de la UE para reintroducir los requisitos relacionados con la IA de manera sectorial y establecer una dependencia creciente en normas específicas de cada sector". "Esto crearía un panorama de gobernanza fragmentado y más complejo", culminan.

Por todo ello, piden a las autoridades europeas a mantener el marco regulador de la Ley "evitando cambios que debiliten la protección del consumidor y la seguridad de los productos". Todo ello, para mantener la confianza en el ecosistema digital europeo.