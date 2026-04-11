Australia confirma que sola no puede prohibir a adolescentes el acceso a redes sociales: "Si es la comunidad internacional la que exige cambios veremos resultados"

Australia pone coto a las redes sociales y busca apoyo internacional. El embajador del país en la Unión Europea, Angus Campbell, prevé, en conversación con Político, que "la preocupación" de la comunidad internacional es la que producirá "un cambio sustantivo y duradero" en la forma en la que las grandes tecnológicas alimentan su algoritmo.

Tal y como reza la publicación, Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en implementar restricciones al uso de redes sociales por parte de los niños, prohibiendo efectivamente a menores de 16 años el uso de plataformas populares como TikTok y YouTube. En los últimos meses, algunos miembros de la UE han impulsado esfuerzos para solucionar este problema, como España.

"Si fuera solo Australia, las empresas tecnológicas podrían trabajar con los incentivos y absorber las sanciones, con algún beneficio nacional, pero si progresivamente se convierte en la comunidad mundial en exigir cambios, creo que veréis un cambio positivo significativo", asegura el embajador en sus declaraciones. Precisamente, el Congreso de Grecia ha aprobado este miércoles algunas regulaciones para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años.

Por su parte, Francia lidera el grupo con un proyecto de ley que entrará en vigor tan pronto como septiembre, mientras que el Parlamento Europeo también ha instado a la Comisión Europea a proponer un sistema a nivel de toda la UE.

"Con o sin prohibición, un gran número de niños siguen en plataformas arriesgadas y explotadoras", aseguró Leanda Barrington-Leach, directora ejecutiva de la 5Rights Foundation. Ella defiende los derechos digitales de los niños. "En consecuencia, con o sin prohibición, las empresas deben ser plenamente responsables de la seguridad de los niños y deben diseñar sus servicios en consecuencia".

Una medida que se expande

Muchos otros países siguen el camino de Australia. Según la información consultada por el diario, Indonesia y Brasil implementaron restricciones para menores de 16 años en marzo. La prohibición de Indonesia abarca plataformas consideradas de "mayor riesgo", incluyendo YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (antes Twitter) y Roblox. Brasil exige que las cuentas de menores de 16 años estén vinculadas a la cuenta de un tutor legal.

Los expertos que monitorizan el impacto de la prohibición australiana advierten que la UE no adopte un enfoque único para todos en la verificación de edad. Una regulación eficaz requiere permitir que cada plataforma adapte los métodos de verificación de edad a sus "contextos operativos específicos". Pero la Comisión, junto con seis países de la UE entre ellos Francia y Grecia, ha estado probando una cartera de verificación de edad que espera que se convierta en el estándar de oro.