Chei lleva 13 años en Bali y avisa a los influencers que sueñan con mudarse: "La policía es corrupta y todo se soluciona con dinero"

Bali no es lo que parece. Así lo explican Nacho y Chei, una pareja de Barcelona que hace unos meses decidió quedarse a vivir en la isla asiática. Ella lleva más de 13 años, y él unos meses. En una conversación para el pódcast Forfast WTF, con más de un millón de seguidores en su canal de YouTube, explican que más allá de bonitas playas y paisajes, Bali es un lugar con una enorme tradición cultural. Piden respeto y mucho cuidado.

"Si alguien viene a Bali, por favor, un seguro internacional es imprescindible", alertan, desde un primer momento los entrevistados. "Si vienes de vacaciones hay opciones baratas, por unos 80 euros", sugieren.

Cuando hablan del tema de la seguridad se ríen. "Dormimos siempre con la puerta abierta", asegura la pareja. "Nunca nos ha entrado nadie a a robar, la peña por robar es la misma que por matar. Y depende cómo si no pasa por el juzgado, sino que pasa por la policía religiosa del barrio, no vas a la carcel, sino que acabas en el río", explica.

El presentador pregunta si la polícia es dura, a lo que contestan: "Dura y corrupta". "Todo se soluciona con dinero aquí. Y cuando digo todo, es todo. No hay normas de circulación, pero ellos quieren sacar siempre pasta. Si te pillan sin casco puedes acabar pagando aunque aquí no sea obligatorio".

"Y mientras más tardes en pagar, más caro es", lamentan. "Los sobornos funcionan en cuanto al delito que hayas cometido. El mayor de todos es el tráfico de drogas que está super prohibido y es pena de muerte", explica. "A los extranjeros también", agrega.

En esta línea, asegura, los policías "se compinchan entre ellos". Ellos ponen un ejemplo bastante ilustrativo. Una chica australiana que llevaba "bastante tiempo" en prisión por encontrarla con 25 gramos de cocaína. La condena, explican: "7 años hasta resolver el caso y luego pena de muerte". "Lo dicen desde el avión: el tráfico y el consumo de drogas está terminantemente prohibido en Indonesia y las consecuencias son pena de muerte", sentencian.

"Si venís a Bali, y esto lo pido de corazón, respeto", culmina Chei en una publicación que ha recibido más de 3.000 Me Gusta. "Es un país muy abierto, te van a arropar. Algo especial tiene esto, pero respeto, por la cultura, por la religión, por las tradiciones", culmina.