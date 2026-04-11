El caza furtivo más avanzado del mundo lleva un cañón que puede disparar 3.300 balas por minuto pero solo tiene 180 en el cargador: se quedaría vacío en 3 segundos y los pilotos solo pueden usarlo como último recurso

Un jet furtivo capacitado con la más alta tecnología para ataques a larga distancia. Así presenta Focus Online el caza F-35A del fabricante estadounidense Lockheed Martin, un caza polivalente de quinta generación que numerosos ejércitos de la OTAN han encargado o ya lo han puesto a servicio de sus ejercito. Lo que más destaca: su especial cañón. Pero no es oro todo lo que reluce.

En esta línea, una parte "bastante desconocida" del armamento del F35A es el cañón rotatorio GAU-22/A de cuatro cañones y 25 milímetros. Tal y como reza la publicación, está oculto tras una solapa especial para mantener la firma radar del avión lo más baja posible.

Según la publicación, puede disparar hasta 3.300 proyectiles por minuto, pero, tiene una debilidad: solo hay alrededor de 180 cartuchos disponibles a bordo. Por esto, el fuego continuo vaciaría el polvorín en pocos segundos, por lo que los pilotos en acción solo disparan salvas muy cortas y dirigidas. El número de posibles ataques de cañón por misión se limita a unos pocos.

Algunos modelos anteriores, como el F-16, tienen más del doble de munición, pero con un calibre menor. Por razones de espacio y para lograr mejores características de sigilo, el F-35 tiene menos disparos disponibles, según se informa en el periódico.

Pero todo tiene una explicación: el F-35 está diseñado principalmente para atacar objetivos a larga distancia con misiles de precisión antes incluso de que el enemigo capture el avión. Esto justifica que el cañón de 25 milímetros implementado solo está pensado "como último recurso absoluto", cuando otros sistemas fallan y el enemigo está cerca. De hecho, es un arma muy eficaz para el combate cuerpo a cuerpo.

El primer derribo de un F-35 a un avión enemigo fue registrado hace poco más de un mes, el 4 de marzo de 2026. Entonces, la Fuerza Aérea Israelí derribó un caza Yak-130 iraní sobre Teherán. Esta acción supuso un hito en la aviación militar, ya que, tal y como ha subrayó la división aérea de Tel Aviv, fue "el primer derribo en la historia de un avión de combate tripulado por parte de un caza F-35 Adir".