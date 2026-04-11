Una youtuber kazaja enumera las cosas "más raras" de la gastronomía española: "Hay platos que me pregunto si fueron un accidente"
La creadora de contenido expresa su sorpresa respecto a algunos platillos típicos de nuestra gastronomía.
Dicen que una de las mejores maneras de conocer la cultura de un país es a través de su gastronomía. España, indudablemente, tiene una cultura culinaria significativamente destacable. Millones de extranjeros anualmente quedan fascinados con el jamón ibérico, la tortilla de patatas, la paella, las patatas bravas, entre muchos otros platos.
Sin embargo, como cualquier cultura, hay unos platos mucho más comunes y comerciales que otros. En este sentido, la youtuber kazaja Spain Sprinkles, que reside actualmente en nuestro país, publicó un video en el cual habla sobre las comidas españolas más extravagantes de acuerdo a su perspectiva.
La creadora de contenido aclara que disfruta de la comida ibérica; sin embargo, tiene sus excepciones. “La comida española para mí es de las mejores del mundo, si no la mejor. Llevo 12 años aquí y no me he cansado ni un solo día, ni uno”, afirma. No obstante, detalla que “hay platos que me pregunto si fueron un accidente”.
Los ocho platos más raros según la influencer
- Caracoles en salsa: Spain Sprinkles apunta que, aunque el caracol no genera mucho apetito en sí, “la textura es parecida a los mariscos, gambas, calamares; son como un marisco de tierra, rarillo pero comprensible”.
- Mantecados y polvorones: Lo que le sorprende a la mujer de origen asiático de estos dulces es un ingrediente en particular. “Grasa de cerdo, en un dulce, nada raro”, añade irónicamente. Pese a ello, sostiene que le encantan.
- Lampera: Se trata de un pez prehistórico, el cual tiene aspecto de una anguila. La youtuber lo considera un “gusano de arena”. Además, no le gusta cómo se elabora. “Como si su aspecto no fuera suficiente, encima lo preparáis en su propia sangre”, añade.
- Aceituna: Lo que le parece extraño a la creadora de contenido es que las aceitunas sean un alimento per se, ya que en su tierra natal las aceitunas hacen parte de la composición de un plato. “En Kazajistán las aceitunas son un ingrediente, van dentro como parte de las cosas, ensaladas, pizzas, no solas en un platito”, comenta.
- Kalimotxo: Simplemente, la combinación entre Coca-Cola y vino no es de su gusto.
- Melón con jamón: Al igual que el kalimotxo, la mezcla entre la carne y el dulce no es del agrado de su paladar.
- Cresta de gallo: La influencer muestra su asombro al enterarse de qué plato se produce a raíz de la cresta de este animal. “En España sí que se aprovecha un animal entero; es que no se tira absolutamente nada, ni la corona”, expresa.
- Criadillas: Spain Sprinkles demuestra su estupor al darse cuenta de que este platillo hace referencia a los testículos de los toros y otros animales del matadero.