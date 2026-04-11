Una youtuber kazaja enumera las cosas "más raras" de la gastronomía española: "Hay platos que me pregunto si fueron un accidente"

Dicen que una de las mejores maneras de conocer la cultura de un país es a través de su gastronomía. España, indudablemente, tiene una cultura culinaria significativamente destacable. Millones de extranjeros anualmente quedan fascinados con el jamón ibérico, la tortilla de patatas, la paella, las patatas bravas, entre muchos otros platos.

Sin embargo, como cualquier cultura, hay unos platos mucho más comunes y comerciales que otros. En este sentido, la youtuber kazaja Spain Sprinkles, que reside actualmente en nuestro país, publicó un video en el cual habla sobre las comidas españolas más extravagantes de acuerdo a su perspectiva.

La creadora de contenido aclara que disfruta de la comida ibérica; sin embargo, tiene sus excepciones. “La comida española para mí es de las mejores del mundo, si no la mejor. Llevo 12 años aquí y no me he cansado ni un solo día, ni uno”, afirma. No obstante, detalla que “hay platos que me pregunto si fueron un accidente”.

Los ocho platos más raros según la influencer