Entra en un supermercado de Estados Unidos a comprar leche, ve el precio y solo puede acordarse del Mercadona

Mariona Falomi solo quería leche. Pero lo que esta joven española encontró en el estante de un supermercado de Atlanta, la capital de Georgia donde vive y trabaja como au pair en el marco de un programa de intercambio cultural fue otra cosa: el pasillo de las leches dividido entre una zona dedicada a productos ecológicos y otra de lácteos no orgánicos con unos precios que, por otra parte, están por las nubes. "Diez dólares un galón de leche en Estados Unidos. ¡Diez dólares!”, dice Mariona en el vídeo que ha publicado en TikTok y

que ya ha generado cientos de comentarios.

"Estoy acostumbrada a comprarla en el Mercadona baratísima", añade mientras recorre el pasillo del supermercado donde, entre susto y susto por lo que vale la leche, ha abierto un melón que muchos españoles reconocen al pisar un súper extranjero por primera vez: los precios, sí, pero también la diferencia entre productos orgánicos y no orgánicos, además de lo difícil que es encontrar algo que no venga en tamaño XXL.

Mariona enseña lo que hay. Leche orgánica a 9,49 dólares. Otras más "normales" (así es como las llama ella) entre 6,99 y 3,69 dólares. "Uno aquí en Estados Unidos es que se le pasan hasta las ganas de beber leche", suelta con resignación mientras bromea con que el precio de un galón de leche debe de ser así porque las vacas estadounidenses "deben estar muchísimo más bien cuidadas", pero reconoce que muchos residentes optan por cadenas como Walmart, donde los precios son más bajos.

Para quienes no estén familiarizados con las medidas que se usan en Estados Unidos, un galón equivale a 3,78 litros, así que esa botella de 10 dólares sale a unos 2,65 dólares el litro. En España, algunas marcas como Central Lechera Asturiana ya se mueven por encima de los 2 euros, pero con una diferencia: puedes elegir entre ecológica, sin lactosa, de pastoreo… y en envases de un litro, no en garrafones.

Los comentarios del vídeo, desde su publicación, han sido un no parar. Hay quien defiende que en Estados Unidos se gana más y que ese extra en el ticket se compensa. Otros recuerdan que hay mucha menos regulación alimentaria, y que algunas de esas leches ni siquiera podrían venderse en Europa. Y hay quien echa cuentas: “El litro sale parecido. La diferencia es que aquí compras lo que necesitas. Allí, lo que te imponen”.

También hay quien señala otro clásico del shock cultural: la escasez de productos frescos. "Me gustan estos vídeos, pero estaría bien mostrar qué más hay. Spoiler: no mucho”, comenta con sorna un usuario. Al final, como puede pasar, no es solo la leche. Es tener la sensación de estar pagando más por menos. Y de que el Mercadona, con sus estanterías llenas y sus precios, queda muy lejos cuando estás ante un cartón de leche a diez dólares.