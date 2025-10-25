Entra en el supermercado de los famosos y se ve clarísimo por qué es solo para ellos

El popular creador de contenido Nil Ojeda, que cuenta con casi 5 millones de seguidores en YouTube gracias a sus vídeos alejados de la moda de Internet y por tener una idea única y diferente a lo que se acostumbra, ha viajado hasta Los Ángeles y una de sus paradas ha sido uno de los supermercados más conocidos del mundo.

Se trata de Erewhon, una cadena de supermercados orgánicos y de lujo que nació en Los Ángeles y su popularidad llegó hace años por vender productos saludables que son exclusivos y muy caros, de ahí a que se diga que es el supermercado donde los famosos van a comprar, porque son precisamente quienes se lo pueden permitir.

"Están en Beverly Hills, quieren ser lo más orgánicos y premium posible, lo crearon una pareja de japoneses que quería hacer comida lo más saludable y exclusiva posible, se han visto muchas estrellas de Hollywood y la verdad es que los precios no tienen ningún tipo de sentido"

"Las frutas están colocadas muy bien. Unas mini zanahorias 2,99 dólares. De momento no estoy encontrando cosas que me atormenten, lo puedo llegar a entender si es comida muy orgánica", ha expresado Ojeda.

Botellas de agua por 26 dólares

En una de las estanterías se ha encontrado botellas de agua de casi dos litros por 26 dólares. "Está muy bien", ha enfatizado con sarcasmo. Algo que le ha sorprendido manera han sido las bolsas de cubitos de hielo por 30 dólares, al igual que los 18 dólares de los paquetes de huevos.

"Si yo te cocino huevos de 18 dólares y de 2 euros del Mercadona, ¿notas la diferencia?", ha expresado. La botella de leche, por si fuera poco, ha enseñado que cuesta 21 dólares. "Tengo curiosidad, pero no quiero pagarlo", ha comentado Ojeda.

El millonario empresario Alex Hawkers, conocido por ser el creador de las famosas gafas que llevan su apellido de nombre, muy fan de Erwehon, le ha hecho saber a Nil Ojeda por qué el precio es tan caro. "Es una compañía con denominación B y tienen que vender todo a un determinado precio para poder llegar a eso. El precio está puesto para que todo lo demás se sustente y que en tu casa puedas tener producto lo más orgánicos posible y asegurarte de que estás comiéndote algo de alta calidad y que no tenga microplásticos", ha concluido.