Ernest Riveras, de TVE, explica por qué hizo lo que hizo cuando a un atleta de Israel se le vio hacer este gesto

Ernest Riveras, periodista de TVE, ha explicado por qué no hizo referencia alguna al gesto que hizo a cámara el atleta israelí Ido Peretz, antes de la final del 4x100 en los Campeonatos de Europa sub 20 que se disputan en Tampere, Finlandia.

El deportista miró a cámara y con el testigo que iba a usar en la prueba hizo el típico gesto de cortar el cuello a alguien. Mientras, Riveras seguía con la narración de la prueba como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese visto nada.

Ahora ha explicado que lo que ocurrió fue precisamente eso: no lo vio porque estaba consultando documentación en ese momento.

"Escribo este post para pedir disculpas", ha señalado Riveras en la red social X. "A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla. Me hubiese gustado este domingo ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud", ha asegurado.

"Ante la gravedad de lo que está pasando en Gaza, este individuo debería ser expulsado para siempre del deporte. Y si me hubiese dado cuenta en el directo, en mi narración, la calle 1 hubiese quedado desierta como protesta personal ante semejante obscenidad. Pido disculpas por no haberlo visto y no haberlo denunciado en directo", ha reiterado.

En Instagram, la cuenta rumboagaza ha condenado el gesto del atleta. "Hay que expulsar de las competiciones internacionales a estos individuos que hacen apología del #terrorismo y #genocidio que su país comete con la población #palestina", han exigido.