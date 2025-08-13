Ernest Riveras, de TVE, explica por qué hizo lo que hizo cuando a un atleta de Israel se le vio hacer este gesto
"Este individuo debería ser expulsado".
Ernest Riveras, periodista de TVE, ha explicado por qué no hizo referencia alguna al gesto que hizo a cámara el atleta israelí Ido Peretz, antes de la final del 4x100 en los Campeonatos de Europa sub 20 que se disputan en Tampere, Finlandia.
El deportista miró a cámara y con el testigo que iba a usar en la prueba hizo el típico gesto de cortar el cuello a alguien. Mientras, Riveras seguía con la narración de la prueba como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese visto nada.
Ahora ha explicado que lo que ocurrió fue precisamente eso: no lo vio porque estaba consultando documentación en ese momento.
"Escribo este post para pedir disculpas", ha señalado Riveras en la red social X. "A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla. Me hubiese gustado este domingo ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud", ha asegurado.
"Ante la gravedad de lo que está pasando en Gaza, este individuo debería ser expulsado para siempre del deporte. Y si me hubiese dado cuenta en el directo, en mi narración, la calle 1 hubiese quedado desierta como protesta personal ante semejante obscenidad. Pido disculpas por no haberlo visto y no haberlo denunciado en directo", ha reiterado.
En Instagram, la cuenta rumboagaza ha condenado el gesto del atleta. "Hay que expulsar de las competiciones internacionales a estos individuos que hacen apología del #terrorismo y #genocidio que su país comete con la población #palestina", han exigido.