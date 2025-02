"¡Es una ruina total!": centenares de pueblos de España amanecen del revés

Tractores, ruidos de tornillos y mucha indignación es lo que se puede oír desde hace unos días en centenares de pueblos de distintas partes de la geografía española, los cuales han amanecido con los carteles de entrada o salida a sus municipios dados la vuelta, con el nombre totalmente del revés.

Una iniciativa que han llevado a cabo agricultores y ganaderos de diversas comunidades, provincias, pueblos y pedanías de España por un motivo: luchar por sus derechos y condiciones laborales.

Así, múltiples localidades de Zamora, Lleida, Burgos, Soria, Girona o Valladolid han querido llamar la atención de la sociedad para protestar por el ahogo que sienten debido a las que califican como "abusivas y precarias" condiciones del sector primario.

Tal y como comenta el alcalde de Fuentes de Ropel (Zamora), Andrés González, el responsable del primer pueblo en empezar esta reivincicación en Castilla y León, la iniciativa de invertir los carteles es una medida de protesta que ya usaron los agricultores franceses.

Cartel de la entrada del pueblo Tardobispo (Zamora) invertido. imagen cedida por javi sánchez.

"Al final esto es una forma de llamar la atención y de intentar meter presión. Por nuestra parte, tienen total apoyo. Al final esto es un pueblo pequeño y somos sensibles a este movimiento, todos sabemos la importancia del sector", asegura el regidor.

Una postura con la que coincide plenamente Manel Solé, el alcalde del municipio de La Granja d'Escarp (Lleida), quien se posiciona indudablemente del lado de los trabajadores del sector primario.

"A ver, a ningún Ayuntamiento le gusta tener el cartel de la entrada a su pueblo del revés, pero cuando los afectados explican sus motivos nosotros y otros pueblos, que son mayoritariamente agrícolas, que viven de esta economía, sabemos perfectamente que tienen razón", manifiesta el regidor.

"Es una realidad que los agricultores y ganaderos de nuestros pueblos están sufriendo ahora mismo una situación precaria, y por eso mientras las movilizaciones sean cívicas y se anuncien y se expliquen, yo creo que hay que intentar darles apoyo", afirma Solé.

Tractor con cartel reivindicativo. Imagen cedida por Agrygal

Una opinión que parece ser bastante transversal. "Cualquier acto que se haga para sensibilizar a la sociedad y comunicar que la gente que vive de la agricultura y la ganadería lo está pasando mal y que hay que cambiar las dinámicas, la competitividad o la burocracia... pues va a contar con nuestro apoyo", sostiene Luis Alonso, el alcalde de Quintanarraya (Burgos), otro de los pueblos partícipes en la reivindicación.

En cuanto a los motivos exactos de estos actos de protesta, aunque todos los regidores son capaces de explicarlos sin titubear, ha sido uno de los principales afectados, el agricultor zamorano Javi Sánchez -miembro a la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (Agrygalza)- quien ha subrayado algunos de los bastos motivos.

"El lema es darle la vuelta a todo. Se trata una demanda que tiene como foco protestar contra políticas europeas y contra la firma del acuerdo con Mercosur, una queja contra la desigualdad con la que nos están tratando dentro de nuestro mercado", expone Sánchez.

"Los carteles son una manera de llamar la atención y de decir que ahí estamos, queremos conseguir que la gente se pregunte qué está pasando. Si la gente busca el porqué, pues a lo mejor acaba leyendo un poco de información porque realmente esto no es solo una cosa que afecte a la agricultura o la ganadería, al final es una cosa que afecta al consumidor final, y el consumidor final somos todos", explica el agricultor.

Vista de una calle con casas históricas de piedra en un pueblo. Getty Images

"Ahora mismo en concreto lo que más preocupa es Mercosur, porque la firma puede ser inminente y, sobre todo para los cerealistas, que aquí en Castilla y León somos la mayoría, sería un palo muy fuerte", asegura el trabajador del sector primario.

"Desde la Unión Europea dicen que nos van a dar ayudas, subvenciones... pero realmente es que no queremos ayudas y subvenciones. Nosotros queremos producir a precios dignos y si acaso tenemos que competir con otros productos de fuera, que nosotros no estamos en contra del libre comercio, que sean con las mismas condiciones", afirma Sánchez.

"A mí no me pueden obligar a producir de una determinada manera, con unos determinados productos y precios, si luego nos van a meter de fuera de todo: transgénicos, productos tratados con unos pesticidas e insecticidas determinados que aquí no podemos utilizar... Es que, vamos, yo lo veo un absurdo. ¡Es una ruina total!", exclama el agricultor.

Cartel invertido del pueblo Quiruelas de Vidriales (Zamora) Imagen cedida por Javi Sánchez

Otro de los puntos claves es la reducción de la burocracia. Para esto, los trabajadores del sector primario le piden a la Unión Europea la implementación de una ventana única, un cambio que consideran básico e imprescindible.

"Pedimos que cuando presentemos una documentación, que esa documentación ya valga para todos los departamentos, que no haya que presentarlo todo mil veces en departamentos distintos, porque esto lleva mucho tiempo. Al final estamos más tiempo presentando papeles que produciendo", censura el zamorano.

Además, el agricultor ha recordado que el lunes 10 de febrero la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha convocado tractoradas a nivel nacional desde varios puntos de España.

"Esto también tiene el objetivo de hacernos ver un poco y reivindicar que no hemos solucionado nada desde lo del año pasado. Lo único que hemos solucionado es que nos han puesto denuncias y que nos siguen llegando denuncias", critica Sánchez.

Dos tractores y un graffiti durante la tractorada. EFE

"Además, en el momento que nos movemos un poco nos recuerdan lo de las denuncias como para meter miedo. Y hay mucha gente que no está saliendo por eso, porque tenemos compañeros aquí en Zamora con un expediente abierto acusador con cargos por terrorismo", revela el miembro de Agrygalza.

Por último, Javi también ha destacado y agradecido el apoyo de la gran mayoría de los municipios. "La verdad es que desde los ayuntamientos yo creo que tenemos un apoyo total porque al final independientemente de las siglas políticas, los agricultores y ganaderos que vivimos en los pueblos sí que nos sentimos apoyados", destaca el agricultor.