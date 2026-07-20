Esto es lo que hacían Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha mientras Shakira lo daba todo cantando 'Dai Dai' en la final del Mundial 2026

Shakira fue una de las estrellas de la final del Mundial, y no es para menos. El motivo era que Dai Dai, su canción junto a Burna Boy, fue elegida como el himno del Mundial, así que ambos actuaron en la final de la competición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ambos, acompañados por los niños de Triplets Ghetto Kids, una ONG de Uganda que acoge a unos 60 niños y que la colombiana quiso tener a su lado en un momento tan especial, fueron el plato estrella de un espectáculo celebrado en el descanso en el que también actuaron Madonna, BTS o Justin Bieber.

Ferran Torres, autor del gol que dio la victoria a España en el Mundial 2026, posa con Shakira Alex Pantling | FIFA/FIFA | Getty Images

Y mientras Shakira actuaba, había tres personas a las que conoce muy bien que seguía el espectáculo desde las gradas. Se trata de sus hijos Milan y Sasha, y de su expareja y padre de los niños, Gerard Piqué, que estuvieron entre los asistentes a la final entre España y Argentina.

Piqué, en las gradas con sus hijos... y sin Clara Chía

¿Y qué hacían ellos mientras Shakira cantaba? En un vídeo que ha aparecido en las redes se puede ver a Sasha cantando el tema de su madre, que a buen seguro se sabe de memoria. Se notaba que estaba disfrutando.

Al lado de Sasha se encontraba Piqué, que ni cantaba, ni bailaba, y un poco más allá, Milan, al que no se le ve demasiado bien. En otra imagen que se puede ver en X salen Milan y Sasha posando con otro niño que parecía más emocionado que ellos. Mientras tanto, de Clara Chía, ni rastro. Se había fotografiado a la pareja días antes en Los Angeles, pero para este momento, la catalana ha preferido no asistir.

Por su parte, Shakira comentó en declaraciones a TVE que iba con España porque sus hijos son españoles, aunque añadió que era muy amiga de Messi. Cuando España se convirtió en justa ganadora, compartió en Instagram una foto con Ferran Torres, el autor del gol que logró la victoria, así como una felicitación para su gente de España.

Así, los tres Piqué vieron el partido, y por supuesto la actuación de Shakira, lejos del palco, de autoridades y de los exfutbolistas que, como Gerard, ganaron el Mundial 2010 en Sudáfrica. Sin duda, tanto a Piqué como a Shakira, esta copa del mundo les habrá traído muchos recuerdos. No hay que olvidar que fue allí donde empezó todo para ellos.