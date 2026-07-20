La Roja vuelve a España: así celebrará la Selección la victoria mundial por las calles de Madrid

La Roja está a punto de aterrizar en Barajas. La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina 1-0, regresa esta misma noche a Madrid, donde aterrizará a las 12.50 horas del lunes y donde será recibida por la Casa Real a las 16.30.

España ha despegado esta misma noche desde el aeropuerto internacional de Newark, en Nueva Jersey, a bordo de un avión A350 de la compañía Iberia.

La Roja será recibida por los Reyes y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su afición.

"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración", informa la RFEF.

"Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", informó la RFEF.

La fiesta no ha hecho más que empezar. Desde la medianoche, al hacerse realidad el sueño, millones de españoles han salido a las calles para festejar la victoria mundial en practicamente toda la geografía española.

Felipe VI: "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda"

El rey Felipe VI, que ha sido el encargado de entregar la copa del mundo a los campeones, ha felicitado a la selección española de fútbol por lograr su segundo campeonato del Mundo y ha afirmado que "hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

En un mensaje publicado en X, la Casa Real ha hecho extensiva su felicitación tanto al cuerpo técnico que encabeza Luis de la Fuente como "a toda la afición". "Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", ha subrayado el rey en su mensaje.

El rey, que ha acudido al estadio a presenciar el partido junto a la Familia Real, ha destacado también: "Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto".