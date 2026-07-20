Los 33 segundos de Javier Bardem en una tele argentina que arrasan: la mirada de Puyol a cámara cuando lo oye es cine

El actor Javier Bardem, que ha seguido en directo casi todos los partidos de España en el Mundial, ha dejado una de las escenas que más se están viendo después de que la victoria de La Roja en la final frente a Argentina (1-0 en la prórroga).

El momento ha llegado cuando el exjugador argentino Juan Pablo Sorín le ha preguntado qué es lo que le transmite esta España campeona del mundo. "Lo que me transmitía hace 16 años la España de Puyol: equipo, unidad, juego limpio, juego bonito, educación, reglas, y sobre todo espíritu de equipo, de todos a lo mismo, a ganar bien y bonito".

"Eso es extraordinario en una final de la Copa del Mundo. Ver eso", ha añadido Bardem. La reacción de Puyol, allí presente, al oírlo, es puro cine: ha mirado a cámara directamente con una media sonrisa.

Son muchos los que ven claro un reproche velado y elegante de Bardem al juego duro de Argentina, que se quedó con diez por la expulsión de Enzo Fernández por una brutal entrada a Curbasí.

De hecho, el diario The Telegraph ha sido uno de los más duros con la albiceleste. En la crónica del partido firmada por Jason Burt se califica a sus jugadores de "delincuentes" o "marrulleros". "Fútbol 1. Delincuentes 0", empieza diciendo.

El periodista aconseja a los argentinos a "intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales" y que el "deporte triunfó" gracias a la victoria de nuestra selección. “España ganó el Mundial y todos salimos ganando. El fútbol se benefició de ello. Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen”, señala.

"Se empujaron, se dieron codazos, cometieron faltas una y otra vez y se plantaron frente a los rivales en el suelo, profiriendo insultos. Intentaron presionar al árbitro, como ya lo habían hecho con éxito contra Inglaterra", prosigue el diario británico.