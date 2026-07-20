Llama muchísimo la atención lo que ha hecho Borja Iglesias al dar la mano a Trump: "Su interacción con Trump puede ser mi momento favorito"

España ha logrado este domingo 19 de julio su segunda estrella frente a una pobre Argentina que no ha tirado a portería ni una sola vez en los 120 minutos que ha durado el partido, prórroga mediante.

Un gol de Ferrán Torres en la segunda de parte de la prórroga ha llevado a la gloria al equipo de Luis de la Fuente, que se ha merecido ganar de calle. El equipo sólo ha recibido un gol en todo el torneo y dejando un fútbol que se puede aprender en las escuelas.

Del otro lado, la Argentina de Messi que ha puesto más corazón y garra que fútbol. Además, hay que sumarle que Enzo Fernández ha sido expulsado por dos claras tarjetas amarillas después de un arbitraje muy permisivo con las entradas argentinas.

Por si fuera poco, el colegiado anuló un gol de Nico Williams sin que nadie sepa por qué y otro a Ferrán Torres por un fuera de juego que ni el muñeco del automático ha sabido enseñar.

Los saludos a Trump

Polémicas aparte, los jugadores de la Selección Española han recibido el trofeo y las medallas de campeones del mundo de mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y ha llamado mucho la atención lo que ha hecho Borja Iglesias cuando ha tenido que darle la mano.

El delantero gallego ha pasado rápido por delante del mandatario norteamericano y le ha dado la mano blanda. Hace unos días en una entrevista en Panenka dijo que sí se la iba a dar porque no queria acabar en la cárcel.

"Entonces... Es algo que he pensado, que me lo he podido incluso imaginar. Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", se sinceró Iglesias.

En redes, este momento ha sido muy pero que muy comentado. "Borja Iglesias no habrá salido mucho durante el mundial pero su interacción con trump puede ser mi momento favorito te amo pandita", dice una persona