El gesto de Mikel Merino delante de Donald Trump que ya es historia de España: "Brutal"

El futbolista de la selección española Mikel Merino ha regalado una de las imágenes más icónicas de la celebración del Mundial al realizar el popular baile del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, delante del propio mandatario norteamericano. Su gesto ha dado la vuelta al mundo.

España se alzó este domingo con la segunda estrella después de imponerse a Argentina en un igualado y trabajado partido que solo se pudo decidir en la prórroga gracias a un gol del futbolista del FC Barcelona Ferrán Torres que provocó el éxtasis en todos los rincones del país.

Merino, que no pudo ser el protagonista en el césped con un gol (como sí lo fue en octavos contra Portugal y en cuartos contra Bélgica), se llevó los focos en la celebración con ese sencillo gesto justo antes de que Rodri levantara al cielo el trofeo.

Donald Trump, después de entregar la copa, saludar a los futbolistas y de que el capitán español le hiciera un gesto como para que saliera él y Gianni Infantino del medio de la imagen y se apartara, estaba caminando hacia un lateral cuando el propio Merino, que se encontraba justo detrás de Rodri, movió entre risas los brazos imitando el baile de Trump.

Ese llamativo gesto no tardó en hacerse viral y en comenzar a acumular reacciones y compartidos. Fue el tuitero @IvaanBlanco26 el que lo difundió y el vídeo ya tiene más de 170.000 reproducciones. "Lo de Mikel Merino haciendo el baile de Trump a su lado es histórico. Brutal jajajajajajajaja", ha escrito el usuario de la red social de Elon Musk, cuyo mensaje ya lleva más de 10.000 me gusta.

Precisamente ese baile lo hizo toda la selección belga al celebrar el cuarto gol con el que eliminaban a Estados Unidos en los octavos de final. Junto a Lukaku, el autor de ese tanto, todos los jugadores bailaron junto al córner moviendo las caderas y los brazos al estilo de Trump.