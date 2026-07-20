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El brevísimo mensaje de Rufián después de que España gane el Mundial se convierte en un fenómeno
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El brevísimo mensaje de Rufián después de que España gane el Mundial se convierte en un fenómeno 

Muchos estarán muy de acuerdo con él. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
BARCELONA CATALONIA, SPAIN - APRIL 09: ERC spokesman in the Congress of Deputies, Gabriel Rufian, during the dialogue 'Que s'ha de fer?', on 9 April 2026, in Barcelona, Catalonia, Spain. The dialogue, held at the Universitat Pompeu Fabra, is part of a series of events to discuss the future of the left alternative to the PSOE in Spain, analyse possible electoral alliances and reflect on political and social strategies in the face of the advance of the right in the current electoral cycle. (Photo By Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images)
Gabriel RufiánLorena Sopena/Europa Press via Getty Images

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado uno de los mensajes más difundidos de esta noche tan especial e inolvidable en la que España se ha convertido en campeona del Mundo tras ganas 1-0 a Argentina en la prórroga en la final del campeonato.

"España 1 - Infantino 0", ha sentenciado el político minutos después del final del partido en un mensaje que muchos han interpretado, entre otras muchas cosas, como un mensaje sobre el arbitraje del partido, ya que el colegiado anuló un gol de Nico Williams por una supuesta fatal de Mikel Merino que nadie vio. 

Pese a ello, un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

El gol de Ferrán

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.

Con ese partido, además, Leo Messi puso fin a 20 años de citas con el torneo más grande, el que le obsesionó durante más de tres lustros. Cada cuatro años, el 24 de junio, soplaba velas y pedía el mismo deseo que finalmente se cumplió en Qatar.

Por eso, el 10 se ha sentido liberado en el Mundial norteamericano, en el que ha dejado sus mejores números, que finalmente no le han alcanzado para ganar la Bota de Oro, ni ser el máximo artillero histórico por el hambre insaciable de Kylian Mbappé, al que los números le dan consuelo, tras ser criticado por su juego contra España.

Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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