Trump, tras la victoria de La Roja en el Mundial: "Ya no hay tensiones con España"

Rodri, capitán de la selección española, da la mano a Donald Trump tras hacerse con la copa del mundo.

Donald Trump ha asegurado este domingo después de la victoria de la selección española en la final del Mundial que ya no existen tensiones entre su país y España. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha cargado contra Madrid en múltiples ocasiones.

El mandatario se pronunció de esta manera a bordo del Air Force One, que lo transportaba de vuelta desde Nueva York, donde se jugó la final en la que España se impuso a Argentina por 1-0 en el tiempo extra.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 las relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez han sido tirantes, especialmente a cuenta de los compromisos de Madrid en materia de gastos de defensa en el marco de la OTAN.

La última ocasión en la que el presidente Trump cargó contra España fue hace unas semanas en Turquía, en el último encuentro entre los líderes de la OTAN. "España es un desastre. España es terrible", afirmó ante los medios de comunicación, antes de insistir en que el país "no es un buen grupo" dentro de la Alianza Atlántica por negarse a facilitar el uso de sus bases militares para operaciones estadounidenses contra Irán.

"No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo", aseguró el mandatario republicano, que situó a España entre los aliados que, a su juicio, no respondieron como esperaba Washington durante el conflicto.

Cara a cara en Nueva York

Este domingo, el presidente estadounidense y el español han vuelto a verse las caras. Esta vez, en un ambiente mucho más sosegado. En el palco del estadio Metlive de Nueva York y tras un cristal blindado, Trump ha estrechado la mano de Sánchez; pero también del Rey, Felipe VI, y de la reina Leticia.

Los líderes intercambiaron unas breves palabras antes de ocupar sus asientos: Trump, flanqueado por su esposa, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Giani Infantino; Sánchez acompañado por los Reyes y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Trump también compartió palco de autoridades con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los otros dos países anfitriones de Mundial 2026.