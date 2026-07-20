Algunos aficionados con buen ojo se han fijado en el pin de Luis de la Fuente: este es su significado

España ha hecho historia y se ha convertido en campeona del mundo por segunda vez en su historia. La Selección de Luis de la Fuente ha ganado 1-0 contra Argentina en la segunda parte de la prórroga gracias a un gol de Ferrán Torres.

Al terminar el partido, el seleccionador de España ha salido a hablar con los periodistas acreditados a pie de campo y ha dejado unas emotivas palabras. "Hemos ganado juntos en todas las categorías gracias a la actitud, el compromiso y el ejemplo de mi equipo", ha señalado visiblemente contento.

"Me acuerdo de mi familia, mis amigos y mi país. Estoy orgulloso de ser español", ha señalado también casi con las lágrimas en los ojos y después de hacer historia tras ganar hace dos años la Eurocopa también, al igual que en este mundial, de forma brillante.

La marca El Pulpo

Pero, sin duda, lo que ha llamado la atención es el pin que llevaba en la solapa: un pulpo y una bandera de España. La insignia parecía un pulpo y, efectivamente, era exactamente eso. Se trata del logotipo de la marca de ropa gallega, que viste a la selección española.

El Pulpo es de origen gallego y entre sus principales objetivos tiene marcado ser 100% sostenible. Un reto, según dijo la marca, totalmente alineado con los de la RFEF.

Este mismo pin lo llevó de la Fuente en 2024 en un partido contra Albania. De hecho, dio que hablar también en un partido contra Italia después de que el por entonces seleccionador Spalletti dijera que al jugar contra España estaban dispuestos a mancharse el traje de Armani.

A esto respondió de la Fuente lo siguiente: "Reivindico la moda española, somos el Pulpo, estoy encantado de este patrocinador... Nosotros trabajamos en el barro, la grúa y en el despacho, no nos van a sorprender".

Estos son algunos de los mensajes que se han podido ver en redes sociales sobre el pin de Luis de la Fuente.