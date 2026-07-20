Javier Bardem habla así de la selección y remarca una palabra muy por encima del resto

España es campeona del mundo por segunda vez en su historia. La selección liderada por Luis de la Fuente desde el banquillo se impuso este domingo a Argentina en la final del Mundial gracias a un gol de Ferrán Torres en la prórroga tras un tenso, igualado y emocionante partido.

El actor español Javier Bardem, uno de los protagonistas inesperados de los partidos de España durante toda la competición, lo ha sido una vez más en la final. El ganador del premio Óscar en 2008 fue entrevistado en Dazn durante la celebración de la segunda estrella y volvió a elogiar a los futbolistas.

"Como el fan número 1 de la selección, ¿qué película es esta?", le preguntaron a Bardem, que se encontraba acompañado de los jugadores Nico Williams y Borja Iglesias, al que ya ha elogiado en varias ocasiones.

El actor solo pudo tirar flores a los futbolistas de España: "Es una película de emoción con un final tremendo, de una tensión extraordinaria, pero hecho con una calidad actoral, interpretativa y de dirección de mucha hermosura".

"Mirad qué belleza, qué juventud", prosiguió, mientras señalaba tanto a Williams como a Iglesias. "Sobre todo de juego limpio y bonito. Es un ejemplo para millones de niños que han estado viendo esta final y han aprendido cómo se gana jugando limpio", remarcó Bardem, poniendo el énfasis en ese juego limpio que ha caracterizado a España durante toda la competición.

En El Larguero de la Cadena Ser, Bardem también fue entrevistado por Manu Carreño y el actor volvió a elogiar a los jugadores españoles: "Ha ganado el mejor equipo. Han jugado limpio, bonito, unido, con educación, respeto y valores. Que eso sea el ejemplo que millones de niños han visto en el mundo es lo más importante".

Además, el actor también ironizó con que "es imposible lo de este señor" después de que el presentador radiofónico comentara que Rodri había esperado a levantar la copa del mundo a que Donald Trump se saliera del centro del podio.