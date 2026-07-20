La crónica de The Telegraph sobre Argentina tras la final del Mundial no te la firma ni un español: retahíla de críticas y reproches 

España logró este domingo la segunda estrella de su historia al ganar la final del Mundial 2026 frente a Argentina en un partido difícil, tosco y, por momentos, polémico. La albiceleste, que prácticamente no tiró a puerta en los 120 minutos de partido (los noventa reglamentarios más la prórroga), planteó un partido muy defensivo y de mucha dureza con sus faltas. Tanto que hasta se quedó con diez por la expulsión de Enzo Fernández por una brutal entrada a Curbasí.

Lo cierto es que el recorrido de Argentina en este mundial ha estado marcado por los favores arbitrales (el árbitro de este domingo anuló un gol legal a Nico Williams en la prórroga) y unas actitudes muy agresivas hacia sus rivales, especialmente en el partido contra Inglaterra de las semifinales. De hecho, al final de ese encuentro, parte del equipo latinoamericano mostró una pancarta en la que defendían que las Islas Malvinas pertenecían a Argentina. Un gesto político que no recibió reprimenda por parte de la FIFA.

En Inglaterra le tenían muchas ganas a Argentina tras este partido y eso ha quedado demostrado en la revista de prensa que se puede leer este lunes. El diario The Telegraph ha sido uno de los más duros con la albiceleste. En la crónica del partido firmada por Jason Burt se califica a sus jugadores de "delincuentes" o "marrulleros". "Fútbol 1. Delincuentes 0", empieza diciendo.

Pero hay más. El periodista aconseja a los argentinos a “intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales” y que el "deporte triunfó" gracias a la victoria de nuestra selección. “España ganó el Mundial y todos salimos ganando. El fútbol se benefició de ello. Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen”, señala.

Sus palabras más críticas fueron para Paredes, que acabó agrediendo a Eric y Gavi al final del encuentro. "“Quizás debería intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales. Agarró a Eric García por el cuello y empujó a Gavi. ¡Menudo espectáculo!“. Y de Leo Messi recuerda que su contribución más memorable "fue intentar que expulsaran al español Marc Cucurella por taparse la boca”.

A modo de cierre, The Telegraph sostiene que el gol de Ferrán Torres “hizo justicia ante la mirada del mundo” y que Argentina no hizo nada para merecer el empate. “Se empujaron, se dieron codazos, cometieron faltas una y otra vez y se plantaron frente a los rivales en el suelo, profiriendo insultos. Intentaron presionar al árbitro, como ya lo habían hecho con éxito contra Inglaterra", escribe.

Finalmente, más allá de las críticas a Argentina, el periodista también tiene bonitas palabras para la labor de nuestra selección. "España debería haber ganado con mucha más comodidad, pero los campeones de Europa estuvieron a la altura de las expectativas de su entrenador, Luis de la Fuente, y demostraron ser el mejor equipo del mundo, tras haber vencido a la favorita Francia en semifinales. Si Inglaterra quiere volver a ganar este torneo, aquí está la clave. Así es como se debe jugar. Tener el balón, conservarlo, amarlo, moverlo. Intentar jugar. Ser valiente y mantener la valentía. No es complicado, pero requiere una reeducación"