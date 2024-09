Una española va a un súper de Francia y flipa: "Esto es lo que los franceses piensan que comemos"

Los extranjeros tienen una imagen de España que a veces no se corresponde exactamente con la realidad. Los tópicos de nuestro país que se extienden más allá de las fronteras tienen en ocasiones una base de verdad pero mucho de imaginación.

Si no, que se lo digan a la usuaria de TikTok @lauraterciado, que ha publicado en esa red social lo que encontró en un supermercado de Francia y que se vendía allí como comida típica de España.

"Esto es lo que los franceses piensan que comemos: aceitunas con atún, aceitunas con gamas, aceitunas con naranjas, con almendra, con chorizo, aceitunas con queso manchego, aceitunas con limón, bueno sí a veces", dice mientras muestra un amplio estante con todos esos productos que describe.

"Estoy horrorizada", asegura la mujer después de contemplar todo lo que tiene ante sus ojos y que ha provocado no pocas reacciones.

"Esto me hace pensar que lo que traen aquí de otros países no lo comen ni de broma😂", reflexiona un usuario, a lo que otro responde: "Ya somos dos jajaja. Yo una vez en Lidl de Reino Unido me encontré jamón y me di cuenta que era de la semana italiana ósea.... ERA JAMÓN SERRANO aun no he visto que en Italia se coma la pata del jamón así como nosotros".

"Oye sí que curioso, en Chile me pasa lo mismo. Veo aceitunas rellenas de todo diciendo que vienen de España, y le digo a mi esposa eso jamás lo he visto jaja", añade otra persona.