En Francia describen a España con seis palabras y hay lío: cientos de reacciones de españoles y extranjeros

Las buenas cifras de la economía española en los últimos meses no dejan de protagonizar noticias y análisis en los medios de comunicación más potentes del mundo y también provocan debate.

La cuenta de TikTok francesa @infos.minutes ha publicado un vídeo analizando las causas de esa bonanza española que ha generado más de 1.000 reacciones, tanto de usuarios españoles como extranjeros.

En las imágenes se define directamente a España como el "motor económico de la Unión Europea". "Es oficial: España se ha convertido en el motor económico de la Unión Europea. De hecho, experimentó una tasa de crecimiento récord, 3,2% en 2024, récord en Europa", asegura.

"El éxito económico de España se explica por el aumento del turismo en el país, con casi 100 millones de visitantes, que gastaron casi 130.000 millones de euros", se explica.

"España también se beneficia del fuerte aumento de la inmigración, con casi un millón y medio de personas que han emigrado a España en los últimos tres años", se añade antes de subrayar que "el éxito económico de España es una revancha contra Alemania, que había impuesto una política de austeridad contra los países de sur de Europa". "Hoy es Alemania la que está en crisis", se remata.

En las reacciones, un usuario dice: "Soy español y no me lo creo 🤣". Otro responde: "Yo sí, y también soy español". Y otro contraataca: "¿Dónde está ese crecimiento? Yo no lo veo por ningún sitio, ¿eres tan amable de explicármelo?".

Otras personas, extranjeras, dicen: "Gracias al presidente socialista español que aumentó el salario español en un 50%". Y otro: "Un país que ha caído más que otros durante la pandemia tiene mucho más margen para crecer, pero eso no significa que en España la gente viva mucho mejor".

Algunos se fijan directamente en la comparación con Alemania : "Comparando economías como la de España, viene desde más abajo que la de Alemania. El PIB alemán es significativamente mayor. Y ni siquiera estamos hablando de todo el dinero que España ha recibido de Europa".