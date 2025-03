Esta forma que tienen en Irlanda de cobrar el paro dicen que sería una buena solución en España

La creadora de contenido conocida en TikTok como @laralladas ha enseñado una gran curiosidad de Irlanda y ha sido la forma en la que se cobra el paro, llamando mucho la atención en la que muchos dicen que en España iría muy bien.

"Resulta que aquí el paro es en metálico y tienes que elegir una oficina de correos para ir todas las semanas a por el paro que te corresponda", ha revelado la joven, que mientras explicaba, iba de camino a una oficina a adquirir su parte correspondiente.

Según ha dicho, le dijeron que antes no funcionaba así, pero al haber "un mogollón de inmigrantes que cuando les daban el paro se iban a sus países, empezaron a hacerlo en metálico".

"A mí, cuando me enteré, me pareció supercurioso, me quedé en paro durante dos semanas", ha concluido en el vídeo, que hasta el momento ha cosechado más de 160.000 visitas y 8.000 'me gusta'.

En cuanto a reacciones, una de las respuestas más sonadas ha sido la de @ipsilon9779: "En España estaría bien implementarlo, así habría más control". Sin embargo, muchos han resaltado, como @MrCoherencia, que en España si estás en paro y viajas fuera del país, "automáticamente te lo quitan e incluso te pueden pedir lo cobrado":