El implacable discurso de un noticiero mexicano sobre España tras ganar el Mundial es para ver en bucle: "Mostró la cara del país que ya es"

El noticiero mexicano Macanazo Informativo, de Heraldo TV, dirigido por Maca Carriedo, Gonzalo Lira y Daniel Moad, ha analizado en su programa la repercusión que ha tenido la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, saldada con la victoria española gracias a un tanto de Ferran Torres.

Con España con su segunda estrella, en las redes sociales han surgido numerosos vídeos y publicaciones de argentinos lanzando todo tipo de especulaciones sobre una final trucada, conspiraciones contra la selección de Leo Messi y otras sorprendentes teorías que han circulado y corrido como la pólvora.

Maca Carriedo, la presentadora de dicho noticiero, ha hecho un discurso sobre el enfado de los argentinos que es para ver en bucle. "Está bien que algunos argentinos digan que les robaron la copa, que el mundo los odia, que España tuvo ayuda, que la FIFA ya tenía todo armado... Está bien, cada quien se cuenta la mentira que necesita para que la realidad no le caiga tan pesada", ha comenzado expresando.

"España fue mejor. Se acabó"

Para Carriedo (y la mayoría), la realidad es la siguiente: "Argentina perdió, no porque el planeta entero se haya reunido para conspirar contra ellos. Perdió porque España en un partido fue mejor. Se acabó".

No solo ganó un Mundial, ha señalado, sino que lo hizo "mostrando la cara del país que ya es": "Ahí está Nico Williams, abrazando a una familia que sabe perfectamente lo que cuesta empezar desde cero. Está Lamine Yamal, todavía con cara de niño, llevando a Rocafonda hasta lo más alto del fútbol".

"Está Borja Iglesias, demostrando que se puede tener carácter sin hacerse el cavernícola, que se puede hablar de salud mental, de diversidad, de racismo. Puede ser feminista, puede hablar de justicia sin perder la hombría", ha añadido. No se olvida tampoco de Cucurella, que con solo cantar una canción "hace enfadar a todo un país".

"Está Ferran, Rodri, Dani, Olmo, Unai Simón, a quien casi no vimos en la final. Este equipo está lleno de historias distintas, familias distintas, barrios distintos, pero una misma camiseta, y eso es justo lo que hace tan potente a esta selección", ha reivindicado.

"Esta selección se parece a la España real"

España ganó con "hijos de migrantes, con chavos de barrios obreros, con futbolistas que no responden a esa idea vieja y ridícula de cómo se debe ver un campeón". La presentadora defiende que España ha ganado el Mundial porque entendió algo mucho más importante y que muchos países no han entendido: "La identidad no se rompe cuando cambia, se rompe cuando se aferra a una versión de sí misma que ya no existe":

"Esta selección se parece a la realidad, a la España real, la que se mezcló, la que cambió, la que tiene otros apellidos, otros colores de piel y otras historias de familia", ha añadido. Pide que quede claro que una bandera "no se hace más grande cuando la usas para decir quién no pertenece, sino cuando logra que más gente diga: ahí también quepo yo".