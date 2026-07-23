Delphine de Bélgica, la 'hija ilegítima' del rey Alberto, responde de manera sorprendente a las críticas por su polémico vestido en el Día Nacional

Delphine de Bélgica, muy sonriente con su traje rosa en el desfile por el Día Nacional de Bélgica 2026

La familia real belga ha sido noticia recientemente en estos días veraniegos por varios motivos. Uno de ellos ha sido que la hija menor de los reyes, la princesa Eléonore, ha elegido carrera: Artes Liberales y Ciencias. Para ello va a pasar los próximos tres años en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, así que no va a estar muy lejos de casa.

El siguiente motivo ha sido la celebración del Día Nacional de Bélgica, una festividad que saca a la calle a los belgas, y por supuesto a la familia real. Los actos comienzan con un Te Deum en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, donde vimos a los reyes Felipe y Matilde con sus cuatro hijos.

Felipe y Matilde de Bélgica con sus hijos Eléonore, Gabriel, Elisabeth y Emmanuel en el Día Nacional de Bélgica Patrick van Katwijk

Además de llamar la atención positivamente los atuendos de la reina belga y de sus hijas Elisabeth y Eléonore, destacó esa mañana que el príncipe Gabriel, segundo hijo del monarca, que por primera vez en este acto dejó de lado el traje para ponerse el uniforme militar de gala del Ejército.

Lo hizo porque se ha graduado en la Academia Militar y ya puede hacer carrera en las Fuerzas Armadas. Sumado a ello, lució la banda de la Orden de Leopoldo, la distinción honorífica más alta de Bélgica, que le había sido entregada por su padre.

Gabriel de Bélgica con uniforme militar de gala y la banda de la Orden de Leopoldo junto a sus hermanos Eléonore, Elisabeth y Emmanuel en el Día Nacional de Bélgica 2026 Patrick van Katwijk/WireImage

Pero todo eso quedó en nada cuando llegó el tradicional desfile militar de la tarde, al que acuden también los hermanos y cuñados. Ahí, todas las miradas fueron a parar a Delphine de Saxe-Coburg, hija ilegítima del rey Alberto de los Belgas, nacida de la relación extramatrimonial que el padre del actual monarca belga tuvo con la aristócrata Sybille de Selys Longchamps.

Tras una larga batalla legal que comenzó en 2013, fue reconocida en 2020, obteniendo el apellido de la dinastía, el título principesco para ella y sus dos hijos, y de paso también la bienvenida de la familia real y una invitación para actos como el desfile del Día Nacional.

Delphine de Bélgica con un vestido rosa con forma de corazón en el Día Nacional de Bélgica 2026 Patrick van Katwijk | WireImage

Y ya que va, siempre acompañada de su marido, James O'Hare, llama la atención. Ya en 2025 lució un vestido rojo con tachuelas muy llamativo y unas gafas de sol con forma de corazón obra de Judassime, diseñador no binario. Un año después, cambió el rojo por el rosa... y no pasó desapercibida.

Delphine de Bélgica explica por qué se vistió así

Su look fue comentado, y no especialmente para bien. Se llegó a decir que parecía que si iba al estilo Una rubia muy legal y que parecía querer llamar la atención y eclipsar a los reyes. También que era inapropiado, ya no para una princesa, sino para un desfile militar.

Y como Delphine no se calla, ha respondido a las críticas. En conversación con HLN comentó que su vestido tiene como mensaje el amor: "Y con esto me refiero no solo al amor por tu pareja, tus hijos o tu perro, sino también al amor por la vida. Incluso ante las dificultades: mantén una actitud positiva y no olvides sonreír", expresó la hermana del rey de los belgas.

Delphine de Bélgica, del brazo de su marido, James O'Hare, en el Día Nacional de Bélgica 2026 Patrick van Katwijk | WireImage

"El rosa es simplemente mi color. Irradia alegría, diversión y luz. Es festivo. Lo opuesto al negro", añadió la artista de profesión, que dijo que su traje no era lo suficientemente corto y que lo hubiera acortado más. De lo que comentó nada fue de sus enormes zapatos de plataforma blancos, que tampoco pasaron desapercibidos.

En cuanto a las acusaciones de querer llamar la atención o eclipsar a los reyes Felipe y Matilde, ha comentado que "dentro de la familia real, no existe ninguna competencia entre generaciones, ni posiciones. Todos tenemos roles diferentes. La reina tiene el suyo, yo tengo el mío. Ella podría vestirse como yo, pero no se espera eso de ella en su posición".

Delphine de Bélgica, con un traje rosa con forma de corazón con tocado y bolso a juego y zapatos de plataforma en el desfile por el Día Nacional de Bélgica 2026 Patrick van Katwijk | WireImage

"Soy artista. No puedo pretender ser otra persona, así que ¿por qué intentaría parecerme a alguien? ¡Esta soy yo! Me presento tal como soy. Simplemente hago lo mío: transmitir un mensaje de amor", manifestó Delphine de Saxe-Coburg.

"No es mi intención en absoluto robarle el protagonismo a nadie. Además, cada uno busca la atención a su manera. El rey Felipe, por ejemplo, tiene cuatro hijos preciosos. Destacan porque son realmente deslumbrantes", continuó Delphine, que comentó además que dice que se toma en serio el desfile, "pero eso no significa que tenga que tomarme a mí misma tan en serio".