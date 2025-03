Esta es la manera de ganar metros en tu habitación sin hacer obras: mucha atención

La cuenta de Tik Tok de Futon Llit (@futonllit), una tienda de interiorismo de inspiración japonesa, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando un nuevo producto que, según asegura, puede hacerte ganar metros en tu habitación sin hacer obras.

"¿Quieres ganarle cuatro metros cuadrados a tu casa sin hacer obras? En Futonllit hemos diseñado la cama transformer", ha ocmentado el responsable de la tienda ubicada en Barcelona al inicio del vídeo.

"Es un altillo móvil que sube y baja y que nos permite en modo noche dormir lejos del techo y en modo día tener la máxima amplitud en la zona de estar", ha comentado el tiktoker.

"Un sistema así te permite ganarle metros cuadrados a tu casa sin necesidad de obras, ni suciedad, ni tener paletas en casa, ni permiso de obra...", ha explicado el empleado de la tienda.

"Esto yo siempre digo que no es un gasto en un mueble, esto es una inversión en ampliar la superficie útil de tu casa. Puede costar unos 4.000 euros. Pídenos la tuya", ha concluido el trabajador.

Por su parte, en la sección de comentarios muchos usuarios han señalado que hay que tener en cuenta que no en todas las casas los techos son tan altos. "Si el techo mide cinco metros está bien, pero mi techo no es así. Me daría con la cama en la cabeza"; "No sé Rick... os habéis venido muy arriba", han destacado algunos internautas.