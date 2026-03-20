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Esta respuesta de un alumno de Primaria a un examen sobre los sectores del trabajo es de matrícula de honor
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Esta respuesta de un alumno de Primaria a un examen sobre los sectores del trabajo es de matrícula de honor

"Está en modo España 2010".

Juan De Codina
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La respuesta de un alumno de 5º de Primaria a un examen.
La respuesta de un alumno de 5º de Primaria a un examen.Getty Images / TikTok: @clarakinda / Fotomontaje: Huffpost

La atleta y estudiante de bachillerato, Clara López, ha arrasado al publicar el examen de su hermano pequeño, que cursa 5º de Primaria, a un examen de desarrollo de la asignatura de Ciencias Sociales, o como algunos la conocían antes, Conocimiento del Medio. No ha podido evitar publicarlo en su perfil de TikTok (@clarakinda._) por la maravillosa redacción.

"¿Lo de mi hermano diciéndole al profesor que se mire el Google qué es? Está en modo España 2010", ha indicado en el vídeo, que ha acumulado más de 60.000 visitas y 1.200 'me gusta' (y subiendo como la espuma). El examen solo constaba de una pregunta en la que pedía que desarrollara uno de los tres sectores del trabajo: el primario, secundario y terciario.

Aunque al final ha sacado un uno, lo cierto es que podrían haberle dado una matrícula de honor por lo que le ha puesto al profesor justo al final de su redacción. De hecho, un usuario se ha dado cuenta de que el profesor "corrige las mayúsculas al inicio de las frases, pero el profesor escribe absolutamente todo en mayúsculas".

El sector primario, el secundario y... el sectario

El hermano de Clara ha elegido el sector primario y así comienza: "El sector primario: son los primeros en coger la materia y transformarla. Se dedican a trabajar en las materias primas en España, sobre todo en materias primas porque se venden muy bien".

Va mejorando con el paso de las líneas, sobre todo la que sigue: Hay algunas páginas web donde se explica más detallado, pero yo no soy una página web, pero sigo explicando". 

¿Por qué es muy importante ese sector? El alumno responde que es porque "de ahí sale mucho dinero que siempre viene bien". Y añade: "También se dedican a agricultura y ganadería". Como extra, recuerda cuáles son, para él, los otros dos sectores: "También hay otros dos sectores, el secundario y el sectario, pero solo te digo este".

El final, una auténtica MA-RA-VI-LLA: "Bueno, adiós y gracias por leerlo, y adiós". El profesor corrige justo al final: "Tenías que explicar la ganadería, la agricultura y la pesca... ¿En qué consisten, qué tipos hay...?".

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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