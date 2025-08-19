Este es el truco que utilizan en China para tener los canales de las ciudades con el agua reluciente

La creadora de contenido de viajes @cuadernodeviaje ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es el truco de China para conseguir tener los canales de las ciudades con el agua totalmente cristalina.

"Lo primero que he pensado cuando he visto los canales de la ciudad es: ¡Madre mía! ¡Qué transparente está el agua! O sea, nunca había visto unos canales de una ciudad con el agua tan transparente", ha asegurado la española al inicio del vídeo.

"Tienen un sistema que ha ganado incluso premios internacionales. Y una de las cosas importantes son estas plantas que hay aquí detrás, que básicamente están por todos los canales y lo que hacen es purificar el agua de forma natural", ha señalado la viajera.

"También utilizan sensores para medir la calidad del agua en tiempo real y unos robots autónomos que recogen basura y filtran el agua", ha explicando la creadora de contenido, enseñando como, efectivamente, el agua está reluciente.